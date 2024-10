WRC | Rovanpera: "Nel 2025 torno full time. Perdere Hyundai? Un brutto colpo"

Kalle Rovanpera è stato il grande assente della stagione 2024 WRC. E' vero, ha vinto 4 rally in stagione. E' vero, ha spesso salvato i fine settimana di Toyota Gazoo Racing. Ma per via della sua decisione di non prendere parte all'intera stagione del Mondiale Rally, non ha potuto lottare per vincere quello che avrebbe potuto essere il terzo iride consecutivo della carriera.

"Ho bisogno di una stagione più tranquilla per ricaricare le pile", aveva detto dopo la conquista del secondo titolo, al termine del 2023. E così è stato. Ora la stagione 2024 sta volgendo al termine, con il 24enne che ha avuto modo di vincere nel WRC e anche di dilettarsi in pista. Come si dice: "Impara l'arte e mettila da parte".

Kalle voleva migliorare e lo ha fatto imparando tanto anche in pista. Ora, però, è quasi tempo di tornare al primo amore, i rally, e farlo per provare a vincere subito, di nuovo, e tornare a essere campione del mondo. All'Autodromo Internazionale di Monza, dov'è attualmente impegnato nella Porsche Carrera Cup Italia, Rovanpera ha rilasciato un'intervista a media selezionati, tra cui Motorsport.com, con cui ha parlato di presente e futuro.

Kalle, partiamo subito dai tuoi piani per il 2025. Tornerai a fare l'intera stagione nel WRC?

"Per quanto riguarda i piani per il 2025, di sicuro farò tutta la stagione con Toyota nel WRC. Tornerò a fare l'intera stagione. Dopo di che, non so ancora nulla riguardo a un possibile programma in pista. Di sicuro mi piacerebbe ancora correre in pista. Ci stiamo lavorando per vedere quale sia il miglior calendario per incastrare gare in circuito".

Pensi dunque di aver ricaricato perfettamente le batterie?

"Credo che le mie batterie si siano ricaricate, sì. Sono pronto per tornare a correre una stagione intera anche se sarà ancora più lunga e dura".

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Red Bull Content Pool

A proposito di WRC: sembra che Hyundai possa lasciare al termine della prossima stagione. Non un bel segnale per la salute del Mondiale... Cosa ne pensi?

"Di sicuro una possibile uscita di Hyundai Motorsport dal WRC non è una cosa positiva. Non so niente riguardo il futuro di Hyundai, ma di sicuro tutti sperano che possano rimanere e, magari, che anche altri costruttori possano entrare".

Cosa pensi della generazione attuale delle vetture Rally1? E dell'ibrido?

"Di sicuro per il momento l'ibrido sulle Rally1 ha funzionato piuttosto bene. E' una cosa che i piloti hanno dovuto capire e imparare a usare, perché non è così semplice. Di sicuro è qualcosa che, personalmente, mi piace".

Passando al presente, per quale motivo hai deciso di prendere parte anche a corse dedicate a vetture GT?

"Ho iniziato a correre anche in circuito prima di tutto per vedere se potesse piacermi, ma anche, se non soprattutto, per diventare un pilota migliore in senso assoluto. Ci sono tanti piloti che magari vanno forte nei rally, ma poi faticano in pista. Invece mi piacerebbe riuscire a fare entrambe le cose. La mia motivazione è quella di essere forte sia nei rally che in pista".

Kalle Rovanpera, Prima Ghinzani Motorsport Foto di: Getty Images

Qual è il tracciato che ti è piaciuto più di tutti sino a ora?

"Per il momento mi è piaciuto molto Imola. Mi è piaciuto molto sin dal primo giro che ho fatto. E credo che proprio sia il mio preferito al momento".

Per quanto riguarda i prossimi anni, quali gare vuoi fare in pista? Hai già un elenco di obiettivi?

"Mi piacerebbe fare diverse gare in futuro. Di sicuro, tra le gare GT che vorrei fare c'è sicuramente Le Mans. Quella è sicuramente nella mia lista delle cose da fare un giorno".

Proverai anche la Toyota Hypercar?

"Al momento non ci sono piani su eventuali test con la Toyota GR010 Hypercar. Vedremo. Potrebbe capitare a un certo punto. Dipenderà dai piani e dai calendari".