WRC: Rovanpera farà una gara test con la Yaris a gennaio

Il 2020 sarà un anno rivoluzionario per il WRC. Non dal punto di vista regolamentare - quello avverrà nel 2022, con l'introduzione delle nuove norme tecniche - quanto da quello umano, determinato dal rimescolamento clamoroso di equipaggi avvenuto nel mercato Piloti, incendiatosi quest'autunno con il passaggio di Ott Tanak in Hyundai e il successivo approdo di Sébastien Ogier in Toyota.

Proprio l'arrivo del 6 volte campione del mondo nel team giapponese ha in parte oscurato l'approdo nel WRC di Kalle Rovanpera. Il pilota finlandese ha vinto il Mondiale Piloti WRC2 2019 con Skoda Motorsport, dominando la stagione grazie ai suoi 5 successi.

Tommi Makinen, direttore di Toyota Gazoo Racing WRC, ha sempre avuto un debole per il suo connazionale, sin dai tempi del primo (e sino a oggi unico) test effettuato con la Yaris, in cui sorprese per i suoi tempi.

Rovanpera sarà così alla prima annata al volante di vetture WRC Plus dopo aver letteralmente dominato con le R5. Si tratta di un passaggio delicato. Lecito attendersi un periodo d'adattamento alla macchina e alla categoria. Per fare questo, il team ha deciso di iscrivere il suo nuovo gioiello a una gara del campionato rally finlandese.

Stiamo parlando dell'Arctic Lapland Rally che si disputerà a Rovaniemi dal 16 al 18 gennaio, dunque pochi giorni prima dell'avvio ufficiale del WRC 2020. Kalle correrà con la Toyota Yaris WRC con il chiaro intento di fare chilometri e arrivare all'avvio del Mondiale già competitivo per concorrere a un buon piazzamento.

Rovanpera prenderà parte ai test di dicembre di Toyota assieme ai nuovi compagni di squadra Sébastien Ogier ed Elfyn Evans.