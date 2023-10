WRC | Rovanpera campione del mondo. Il REC a Neuville

Vincere è difficile, ma ripetersi lo è ancora di più. Eppure Kalle Rovanpera ha dato prova di essere non solo il pilota di riferimento del futuro, ma anche del presente diventando due volte campione del mondo rally grazie al secondo posto artigliato oggi al Rally dell'Europa Centrale, penultimo evento della stagione 2023 del WRC.

Rovanpera aveva già posto le basi della conquista del titolo nei primi due giorni di gara, andando in testa all'evento grazie a un'ottima posizione di partenza da sfruttare con il fondo bagnato. L'incidente e il conseguente ritiro di Elfyn Evans dalla gara, arrivato nella mattinata di sabato, ha sconvolto la classifica e ha consegnato il secondo titolo a Kalle.

Una volta visto Evans fermo a bordo strada dopo aver abbattuto una parete di una stalla, il giovane finlandese ha rallentato vistosamente il suo passo perché a quel punto gli sarebbe stato sufficiente arrivare al traguardo in Top 10 per portare a casa l'iride.

Oggi Kalle ha festeggiato assieme a Jonne Halttunen un titolo arrivato in maniera molto differente da quella dell'anno scorso. Nel 2022 era riuscito a dominare la prima metà di stagione, gestendo il grande margine sugli altri nella seconda. Questa volta, invece, nei primi 6 mesi è apparso più in difficoltà del solito, per poi cambiare passo da luglio in poi e arrivare al secondo titolo.

La concorrenza si è sfaldata proprio sul più bello, con Elfyn Evans autore di errori decisivi nel momento meno opportuno e un Thierry Neuville non coadiuvato a livello prestazionale e d'affidabilità della Hyundai i20 N Rally1. Ott Tanak, dopo un ottimo avvio, ha pagato la scarsa affidabilità della Ford Puma Rally1 Hybrid.

In tutto questo, Thierry Neuville si è consolato vincendo il Rally dell'Europa Centrale davanti al nuovo campione del mondo. Il pilota di Hyundai Motorsport ha superato Rovanpera sabato per poi involarsi e portare a casa il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto al Rally Italia Sardegna lo scorso giugno. Per il belga è la vittoria numero 19 della carriera nel WRC.

Il podio del penultimo evento stagionale è stato colto da Ott Tanak, terzo dopo aver sfruttato il ritiro di Elfyn Evans al sabato. L'estone di M-Sport è stato bravo a resistere agli assalti finali di Sébastien Ogier, irriconoscibile nella prima parte di gara dopo aver rotto un cerchio nel corso della seconda giornata di gara.

L'8 volte iridato ha preceduto il compagno di squadra Takamoto Katsuta, bravo a resistere agli attacchi di Teemu Suninen, secondo e ultimo pilota Hyundai al traguardo dopo l'incidente che nella prima tappa ha costretto al ritiro Esapekka Lappi. Buon settimo posto per Gregoire Munster, al volante della seconda Ford Puma al traguardo e davanti a Pierre-Louis Loubet, in questo fine settimana all'esordio con il nuovo navigatore Benjamin Veillas.

Per quanto riguarda il WRC2, Nicolas Ciamin porta a casa un bel successo davanti a un plotone di ben 8 Skoda Fabia RS Rally2. Il francese ha preceduto per poco meno di mezzo minuti Erik Cais. Al terzo posto Kajetan Kajetanowicz, Il pilota che però è risultato più veloce di tutti al volante di una Rally2 è stato Adrien Fourmaux. Il francese si trova in una condizione eccezionale, guadagnandosi la Ford Puma Rally1 Hybrid ufficiale al Rally del Giappone, ultimo appuntamento del WRC 2023, che si terrà a metà novembre.