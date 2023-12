WRC | Roberto Daprà con ACI Team Italia nel WRC2 2024

Mancava da tempo un rappresentante nel Mondiale Rally, atteso, agognato ed ora finalmente ritrovato con l’annuncio di Roberto Daprà come pilota di ACI Team Italia nel FIA World Rally Championship-2 2024.

Prosegue senza sosta l’ascesa del ventiduenne trentino che, dopo aver concluso la sua seconda stagione all’interno dell’Europeo con la vittoria del titolo RC4 e da vicecampione Junior, si prepara a debuttare nella categoria cadetta della serie iridata, sempre con i colori della Nazionale.

“Un sogno ad occhi aperti”, spiega Daprà pensando al suo programma 2024, che inizierà con la partenza del WRC nella prima tappa classica del Rallye Monte-Carlo, atteso dal 25 al 28 gennaio. L’impegno prevede la partecipazione a 7 tappe del calendario, come indicato nel regolamento del WRC2, al volante della Skoda Fabia Evo Rally2 gestita da Delta Rally, gommata Pirelli, con il supporto della Pintarally Motorsport. Ad affiancare Roberto Daprà ci sarà sempre il navigatore Luca Guglielmetti, con lui sul sedile di destra sin dalla partecipazione al Campionato Italiano Rally Junior nel 2021 fino ad oggi.

Photo by: ACI Sport Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, ACI Team Italia

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura – racconta Daprà – per la quale voglio ringraziare l’ACI, senza la quale non potrei correre a questo livello e forse mi ritroverei a pensare solamente al lavoro. Sempre con Luca al mio fianco, inizieremo questa stagione dal Monte-Carlo con grande entusiasmo. L’esperienza nell’Europeo è stata utilissima, ci ha permesso di fare un salto di qualità, di apprendere molto".

"Ora l’asticella si alzerà ancora, ma abbiamo buone sensazioni. Devo ammettere che a Monza è andata molto bene, nel mio esordio su una Rally2. Ho trovato un ottimo feeling da subito, è una gran macchina. Come al solito l’obiettivo sarà far bene gara per gara, solo così potremo costruire e raggiungere nuovi obiettivi”.

Intanto il finale dell’attuale stagione ha già offerto a Daprà l’occasione per debuttare in gara tra le quattro ruote motrici al Rally di Monza, ultima tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally e Campionato Italiano Rally Terra disputata lo scorso dicembre proprio su una Skoda, con ottimi riscontri (quarto posto assoluto prima del ritiro per noie tecniche).

Il ragazzo nato nell’aprile 2001, cresciuto a Roveré della Luna, paese in provincia di Trento, ha iniziato la sua carriera nei rally nel 2019 con il quinto posto di classe R2B al Rallye San Martino di Castrozza, valido per l’allora Campionato Italiano WRC. L’anno successivo è arrivato per Daprà il momento dell’esordio nel Campionato Italiano Assoluto Rally nella categoria Due Ruote Motrici.

Quindi nel 2021 ha iniziato a far parte del Progetto Giovani dell’Automobile Club d’Italia come equipaggio di ACI Team Italia all’interno del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, nel quale ha lottato fino in fondo per il titolo, grazie ad una vittoria e quattro podi. Nel 2022 ha effettuato il salto nel FIA European Rally Championship, nella categoria Junior, come portacolori della Nazionale.

All’esordio nella serie europea chiuse sul podio al Rally di Roma Capitale e al Rally RACC Catalunya, oltre al terzo posto di classe RC4 al Rallye Monte-Carlo. Sempre nel 2022 ha fatto parte della spedizione italiana ai FIA Motorsport Games in Francia, a Marsiglia, dove ha conquistato una medaglia d’oro in categoria RC4 determinante per la vittoria finale dell’Italia.

L’ultima stagione è stata quindi coronata dalla vittoria nell’ERC4 e dal secondo posto ottenuto nell’ERC Junior. Nel 2023 la coppia Daprà-Guglielmetti ha vinto la classifica dell’ERC4 al Rally de Fafe, al Rally di Roma Capitale e ha chiuso sul podio anche al Barum Czech Rally Zlìn e al Rally Hungary.