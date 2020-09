WRC: riparte il Mondiale Rally 2020 con il nuovo Rally Estonia

A sei mesi dal Rally del Messico, terzo appuntamento del WRC 2020, in questo weekend riparte il Mondiale Rally e lo fa con una prima volta da leccarsi i baffi: il Rally Estonia.

Per l'evento estone, che scatterà il 4 settembre, si tratta della prima volta all'interno del calendario WRC dopo aver occupato il ruolo di gara di promozione del WRC. Le speciali in programma sono 17, suddivise tra venerdì, sabato e domenica per un totale di 871,89 chilometri di cui 232,64 competitivi.

In realtà, la competizione estone sarà diramata in due giornate. Al venerdì saranno disputate solo due prove. La prima è lo shakedown "Abissaare" di 6,23 chilometri, poi, alla sera, ci sarà la prima prova cronometrata e sarà la corta Tartu di 1,28 chilometri.

Sabato sarà una giornata molto più impegnativa, con ben 10 prove speciali previste. Le prime 5 saranno svolte alla mattina, con la prima di queste che sarà anche la più lunga dell'intera corsa, la Prangli (20,23 km).

Al pomeriggio saranno svolte le stesse 5 prove per completare di fatto il primo giro della competizione estone. Domenica avrà un format simile a quello di sabato. Tre le prove da disputare alla mattina e altrettante nel primo pomeriggio.

Ecco il programma del Rally Estonia 2020