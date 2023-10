WRC | REC, PS1: Tanak primo leader su Ogier e Neuville

Il Rally dell'Europa Centrale s'è aperto questo pomeriggio con la prima prova speciale, la corta Velká Chuchle di 2,55 chilometri, che ha già delineato la prima classifica generale con Ott Tanak e Martin Jarveoja davanti a tutti.

L'equipaggio estone di M-Sport ha fermato il cronometro in 1'51"2, 7 decimi più rapido di Sébastien Ogier e Vincent Landais al volante della prima Toyota GR Yaris Rally1. Ogier, per sua attitudine sull'asfalto, sarà tra i grandi favoriti dell'evento, al pari del pilota che lo segue in classifica staccato di tre decimo, ossia Thierry Neuville.

Il belga è il primo pilota di Hyundai Motorsport in classifica e andrà alla caccia del secondo successo stagionale dopo quello ottenuto in giugno al Rally Italia Sardegna. Più lento ddi 6 decimi il compagno di squadra Esapekka Lappi, partito però con un handicap sulle spalle di 10 secondi da aggiungere al suo tempo di gara per un jump start, ovvero una partenza anticipata prima del via.

Chiude il trittico di Hyundai Teemu Suninen, quinto e staccato di 8 decimi da Lappi. La penalità inflitta al finlandese promuove Suninen in quarta posizione davanti all'ottimo Gregoire Munster, al volante della seconda Ford Puma Rally1 Hybrid.

Il pilota olandese è al secondo evento al volante della Puma Rally1 e l'inizio di oggi è confortante, togliendosi poi la soddisfazione di mettersi alle spalle Takamoto Katsuta, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera, rispettivamente sesto, ottavo e decimo.

Molto più attardato Pierre-Louis Loubet, in questo fine settimana all'ultima apparizione con la Ford Puma Rally1 prima di cederla ad Adrien Fourmaux al Rally del Giappone, ultimo appuntamento della stagione.

Andreas Mikkelsen è riuscito a portare la prima Rally2, la Skoda Fabia RS del team TokSport al settimo posto, ma anche Mikolaj Marczyk, polacco al volante di una nuova Fabia, ha fatto bene con il nono posto, sfruttando una prova in cui le Rally2 possono dire la loro per il tipo di percorso e il basso chilometraggio.