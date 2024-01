WRC | Rallye Monte-Carlo, PS9: Neuville riapre tutto!

Al Rallye Monte-Carlo, si sa, può cambiare tutto anche solo in una prova speciale, ma è sempre difficile abituarsi a una situazione del genere. Questa mattina abbiamo vissuto una stage del genere grazie a Thierry Neuville, migliore interprete di tutti delle condizioni trovate sulla PS9, la Esparron/Oze 1 di 18, 79 chilometri, in cui ha fatto letteralmente la differenza.

Il belga di Hyundai Motorsport ha vinto la prima speciale del sabato volando sul verglas e sulle parti scivolose dei primi 3 settori della stage, infliggendo distacchi pesanti a tutti. Solo Elfyn Evans è riuscito a contenere il suo ritardo al di sotto dei 10 secondi, ma per appena 4 decimi.

Questo significa diverse cose sia per Neuville che per la gara stessa. Il belga, grazie al contemporaneo quinto tempo di Sébastien Ogier, staccato di 18"8 da lui, è tornato al secondo posto nella classifica generale alle spalle di Evans, ma ha anche riaperto una gara che per lui sembrava terminata dopo il testacoda nella PS4 di ieri mattina.

Neuville ha ora un ritardo di 6 secondi e mezzo da Evans, ma anche un vantaggio di 7"2 su Ogier, il quale non si darà certo per vinto nonostante una prova davvero sotto tono per i suoi elevati standard al Monte e, in generale, anche nella carriera.

Evans, come detto, è stato bravo a limitare i danni, forse spinto anche dal fatto di non voler essere superato da Ogier già nella prima prova della giornata. Ieri sera il francese si era portato a poco più di 4 secondi da lui con un'ultima speciale da maestro di Monte-Carlo, ma questa mattina è stato troppo cauto e lo ha ammesso lui stesso una volta arrivato alla fine della prova.

Tra le grandi difficoltà che in questa prova hanno dovuto superare anche i migliori, Gregoire Munster ha firmato un'ottima speciale e il terzo tempo assoluto. L'olandese si è trovato bene su quel tipo di fondo, facendo meglio di oltre 13 secondi rispetto al compagno di squadra Adrien Forumaux.

Questo tempo e un errore commesso da Andreas Mikkelsen nel corso della prima metà della prova (è arrivato lungo in staccata poco prima di una curva destrorsa, costretto a invertire il senso di marcia) hanno portato Munster a salire al sesto posto nella classifica generale con 4"3 di vantaggio proprio sul norvegese di Hyundai Motorsport. A tal proposito, Mikkelsen sembra aver ricominciato con il team di Alzenau proprio da dove aveva lasciato, ossia dalle grosse difficoltà ad adattarsi alla vettura.

Continua la splendida lotta nel WRC2 tra Nikolay Gryazin e Pepe Lopez. Lo spagnolo ha ottenuto il miglior tempo di classe nella PS9, ma solo per pochi decimi sul russo che in questo fine settimana corre con licenza bulgara. Così Gryazin, da quest'anno pilota ufficiale Citroen Racing, è rimasto in testa con un margine di appena 1"1. Si è staccato leggermente dai primi due Yohan Rossel con la seconda Citroen C3 Rally2, ora a 12"7 dal compagno di squadra. Più staccato invece Oliver Solberg, salito al quarto posto con la Skoda Fabia RS Rally2 del team TokSport Skoda.

WRC 2024 - Rallye Monte-Carlo - Classifica dopo la PS9