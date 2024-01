WRC | Rallye Monte-Carlo, PS6: Neuville prova la rimonta

Il giro pomeridiano della tappa del venerdì al Rallye Monte-Carlo è ripartita poco dopo le 15:00 italiane con la PS6, la Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2 di 16,68 chilometri. Così com'è avvenuto in mattinata, Thierry Neuville ha ottenuto il miglior tempo assoluto cogliendo il secondo successo di stage in questo avvio di stagione.

Il pilota belga ha fermato il tempo in 9'09"0, precedendo di 1"6 Sébastien Ogier e di 2"6 Elfyn Evans, i suoi rivali per la vittoria dell'evento. Contrariamente a quanto avvenuto questa mattina, tutti i piloti non hanno avuto problemi a passare la zona ghiacciata della stage (attorno al chilometro 7,7), cogliendo così tempi migliori e maggiormente ravvicinati tra loro. Il quarto posto di Ott Tanak a 5"6 ne è prova ulteriore.

Neuville, grazie a questa vittoria di speciale, prova a mettere in piedi una rimonta che si preannuncia difficile, perché ha un ritardo di oltre 20 secondi dai rivali. Ma con Ogier sempre più vicino a Evans, il belga di Hyundai Motorsport spera di mettere ulteriore pressione non solo al gallese, ma anche a Ogier.

Ott Tanak si conferma il quarto pilota più veloce in gara, anche se l'errore avvenuto questa mattina nel primo passaggio sulla Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve lo ha messo fuori dai giochi per la vittoria e per il podio. Ormai, con i rivali davanti troppo lontani e quelli dietro altrettanto, l'estone proverà a ottenere buoni risultati, pronto ad approfittare di eventuali errori di chi lo precede.

Dietro a Tanak Takamoto Katsuta, Andreas Mikkelsen e Adrien Fourmaux sono stati racchiusi in meno di 4 secondi, con il giapponese che è stato in grado di firmare il quinto tempo davanti al norvegese di Hyundai Motorsport. Fourmaux è apparso troppo cauto nel gestire i tagli, resi insidiosi dal terriccio diventato fangoso per lo sciogliemento del ghiaccio in alcune parti dell'asfalto e dal passaggio delle vetture.

Continua senza sosta la lotta per il primo posto nel WRC2, con Nikolay Gryazin che si è ripreso la vetta per 1"3 su Pepe Lopez. Ma attenzione, perché questa mattina lo spagnolo ha cambiato marcia nelle restanti due prove e non è escluso che possa provare a replicare la stessa tattica anche in questo pomeriggio. Yohan Rossel si conferma terzo incomodo, staccato di 5"4 dalla leadership di categoria.

Batte un colpo Oliver Solberg vincendo la prova tra le Rally2. Il pilota del team TokSport Skoda ha fatto meglio di tutti i colleghi, beffando Gryazin di appena 2 decimi di secondo. Si tratta però di una reazione importante dopo un avvio di gara non competitivo quanto il norvegese avrebbe voluto alla vigilia.