WRC | Rallye Monte-Carlo, PS5: Ogier sale al secondo posto

Sébastien Ogier e Vincent Landais concedono il bis vincendo anche la Prova Speciale 5 del Rallye Monte-Carlo, la La Breole/Selonnet di 18,31 chilometri e lo hanno fatto in maniera straripante, con una prova super sia sull'asfalto asciutto che sulle poche - ma decisive - parti ghiacciate.

L'equipaggio francese di Toyota Gazoo Racing ha vinto l'ultima stage del giro mattutino odierno infliggendo distacchi pesantissimi a tutti. Elfyn Evans, secondo, è risultato più lento di 11"2. Thierry Neuville ha fatto molto peggio, chiudendo a 16"9 per via di indicazioni sull'asfalto molto diverse da quelle che ha poi trovato in prova.

Questo ha portato Ogier a superare il belga di Hyundai Motorsport e a salire in seconda posizione nella classifica generale, avvicinandosi in modo notevole al compagno di squadra Elfyn Evans che continua a comandare l'evento. Tra i due ci sono 10"7 di vantaggio in favore del gallese, ma è chiaro come Ogier abbia innestato ora una marcia superiore e nel pomeriggio tutto può accadere.

Le Hyundai i20 N Rally1 degli equipaggi titolari, ovvero quelle di Neuville e Ott Tanak chiudono il giro mattutino rispettivamente al terzo e al quarto posto. Entrambi hanno commesso errori che li hanno portati a perdere diversi secondi, con l'estone addirittura rimasto bloccato in un fosso nella PS3 dopo essere scivolato su una lastra di ghiaccio.

Se Neuville e Tanak non possono dirsi soddisfatti del giro mattutino, Andreas Mikkelsen continua a fare molta fatica ad adattarsi alla i20 N Rally1. Il norvegese è l'ultimo pilota al volante di una Rally1 in classifica, se si esclude Takamoto Katsuta, autore di un'uscita di strada nella PS3 che gli ha fatto perdere ben 5 minuti.

Adrien Fourmaux, invece, è letteralmente la sorpresa di questo avvio di Rallye Monte-Carlo. Il francese del team M-Sport Ford ha firmato il terzo tempo nella PS5 e, in generale, si trova in buona posizione per lottare con Ott Tanak per la quarta posizione nella classifica generale. Sino a ora Forumaux è stato molto bravo a mantenere un buon ritmo senza commettere errori, nonostante una posizione di partenza non certo vantaggiosa.

Giornata complessa per Gregoire Munster, all'esordio da pilota ufficiale M-Sport. L'olandese ha alternato buoni risultati a stage dove ha preferito non prendere rischi per evitare di sbattere e ritirarsi.

Se nel WRC Ogier sta cercando di prendere la prima posizione dopo un avvio di gara non brillante, nel WRC2 Pepe Lopez è riuscito a riprendersi la vetta proprio nella PS5. Lo spagnolo, al volante di una Skoda Fabia RS Rally2 ha vinto la prova di classe e ha superato di nuovo Nikolay Gryazin. I due sono ora separati da 4 decimi di secondo in favore dell'iberico, mentre il russo - che in questo evento corre con bandiera bulgara - proverà il controsorpasso nel pomeriggio. Yohan Rossel è terzo con la seconda Citroen C3 Rally2, staccato anche lui di appena 5"2 dalla vetta.

Sami Pajari continua a essere il miglior pilota al volante della nuova Toyota GR Yaris Rally2, ma staccato di oltre 1 minuto dai tre migliori del WRC2. E' chiaro che la vettura giapponese abbia ancora bisogno di tempo per essere capita al meglio e, probabilmente, ritoccata dove invece ha mostrato ancora pecche. Sino a ora non c'è stato confronto con Skoda e Citroen, ancora nettamente superiori.

Il giro mattutino del venerdì termina qui. La tappa riprenderà questo pomeriggio con la PS6, la Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2 di 16,68 chilometri. La prima vettura, ossia la Toyota GR Yaris Rally1 numero 33 di Elfyn Evans e Scott Martin, entrerà in prova alle ore 14:56 italiane.

