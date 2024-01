WRC | Rallye Monte-Carlo, PS4: testacoda di Neuville. Ogier svetta

Arriva il tanto atteso primo scratch di Sébastien Ogier, re del Rallye Monte-Carlo, nella 92esima edizione dell'evento che si tiene tra le Alpi francesi. L'8 volte campione del mondo ha colto una vittoria di speciale strepitosa, nella PS4, la Champcella / Saint-Clément 1 di 17,87 chilometri, rilanciando le sue speranze di alta classifica.

Ogier ha battuto di pochi secondi sia Elfyn Evans che Ott Tanak, rispettivamente secondo e terzo di speciale, avvicinandosi tanto al secondo posto nella classifica generale che si trova ancora nelle mani di Thierry Neuville.

Per il belga la PS4 è passata dall'essere molto promettente, all'essere teatro di un errore che gli ha fatto perdere tutto quello che aveva guadagnato nella PS3 e anche di più soprattutto nell'ultima parte, con l'asfalto più sporco. Il testacoda avvenuto dopo una curva sinistrorsa tutto sommato non velocissima, lo ha portato a perdere i 2 secondi di vantaggio accumulati nei primi due settori, perdendo poi 10 secondi da Ogier, vincitore della stage.

Ora Neuville ha pochi secondi di vantaggio dal rivale francese e per chiudere il giro mattutino dovrà affrontare la PS5, dove gli ultimi chilometri si preannunciano estremamente difficili per la presenza di ghiaccio. E' molto probabile che la giornata possa trovare una svolta proprio nel tratto finale della prossima speciale.

Buona prova per Elfyn Evans, bravo a sfruttare l'asfalto più pulito rispetto ai suoi rivali, così come Ott Tanak, che ha accantonato l'errore commesso nella PS3 ed è ripartito con un buon passo.

A rubare l'occhio in questa prova, oltre al tempo ottenuto da Ogier, è stato Adrien Fourmaux. Il francese del team M-Sport, anche grazie all'errore commesso da Tanak nella prova precedente, era riuscito a salire il quarta posizione nella classifica generale, attestandosi come miglior pilota della seconda batteria dei piloti Rally1. In questa prova l'estone si è ripreso la posizione.

Per ora il francese è autore di una gara priva di sbavature e tutto sommato competitiva considerando la sua posizione di partenza svantaggiosa. Sta facendo una figura migliore rispetto a piloti più quotati quali Takamoto Katsuta e Andreas Mikkelsen. Dunque un buon inizio, ma dovrà dimostrare di essere cresciuto trovando costanza.

Per quanto riguarda il WRC2, altra grande prova di Pepe Lopez, tornato a brillare dopo una PS3 meno appariscente. Lo spagnolo si è riportato a ridosso di Nikolay Gryazin, nuovo leader della classe. Tra il pilota di Citroen Racing e l'iberico al volante della prima Skoda Fabia RS Rally2 ci sono appena 8 decimi. Terza posizione per Yohan Rossel con la seconda Citroen C3 Rally2, staccato di 5"8 dalla vetta.