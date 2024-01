WRC | Rallye Monte-Carlo, PS2: Evans si ripete. Neuville sale 2°

Elfyn Evans e Toyota concedono il bis vincendo anche la seconda prova speciale del Rallye Monte-Carlo, la Bayons/Breziers di 25,19 chilometri, chiudendo la prima delle 4 giornate di gara del prologo del WRC 2024 in testa.

Il gallese, navigato da Scott Martin, ha firmato il miglior tempo anche nella PS2 con il crono di 14'00"0, approfittando ancora dell'ottima posizione di partenza e di una scelta gomme (4 Soft usate sia nella PS1 che in questa prova) che lo ha premiato non poco rispetto agli avversari.

E' evidente che Toyota abbia pensato di mandare in fuga Evans, sperando che il gap creato sui rivali possa bastare sino alla giornata di domenica, quando però gli avversari dovrebbero avere gomme migliori delle sue per concludere la gara.

Evans ha battuto la Hyundai i20 N Rally1 numero 11, quella di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, seconda a 6"8. L'equipaggio belga è rimasto piuttosto vicino a quello leader dell'evento sino al penultimo settore, dove probabilmente la SuperSoft montata ha iniziato a surriscaldarsi e a scivolare troppo, rendendo meno stabile la vettura.

Al termine della prova Neuville ha anche lamentato qualche problema sulla sua vettura, ma il risultato ottenuto in questa prova è stato sufficiente per salire in seconda posizione nella classifica generale a poco più di 13 secondi da Evans.

E' andata peggio a Ott Tanak, il quale continua a lamentare problemi all'acceleratore, tanto da affermare di essere contento di aver completato la PS2. Tanak ha perso non solo la seconda posizione - ora nelle mani del compagno di squadra - ma anche la terza, che ora vede Sébastien Ogier come legittimo proprietario.

L'8 volte campione del mondo continua a faticare per via di una posizione di partenza poco favorevole rispetto al compagno di squadra. L'asfalto su cui corre è molto più sporco per via del passaggi di Evans, Neuville e Tanak e questo sembra affliggere non poco la sua guida, nonostante la sua grande esperienza sulle strade francesi.

Takamoto Katsuta, quinto in prova, è parso essere più competitivo rispetto alla prova precedente, ma il suo ritardo da Evans è stato comunque di 22 secondi. Questo è però bastato per fare meglio di 8 decimi rispetto ad Adrien Fourmaux, primo pilota di M-Sport Ford e unico pilota in grado di avere ambizioni di Top 5 al di fuori dei piloti Toyota e quelli Hyundai.

Il francese ha perso la possibilità di allungare su Katsuta proprio nell'ultimo settore, dove ha pagato l'aver scelto di montare 2 gomme SuperSoft in questa speciale. Ma la sua nottata monegasca è stata tutto meno che malvagia.

Gregoire Munster (M-Sport Ford) e Andreas Mikkelsen sono arrivati al termine della prova trovandosi divisi da appena 3 decimi di secondo in favore dell'olandese. Quest'ultimo paga la mancanza d'esperienza, mentre Mikkelsen, oltre ad avere un problema legato alla scelta della mappatura del motore, sembra non aver ancora trovato il giusto ritmo con le Rally1 dopo diversi anni con vetture R5 e Rally2.

WRC 2024 - Rallye Monte-Carlo - Classifica dopo la PS2