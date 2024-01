WRC | Rallye Monte-Carlo, PS16: Neuville a un passo dal successo

Spingere o cercare di minimizzare i rischi? Thierry Neuville ha scelto la prima opzione. Il pilota belga di Hyundai Motorsport non si è fidato di avere Ogier a 8 secondi e ha dato tutto ancora una volta, probabilmente facendo la scelta giusta.

Neuville ha vinto anche la PS16 del Rallye Monte-Carlo, la Digne-les-Bains / Chaudon-Norante di 19,01 chilometri, penultima prova del prologo 2024 del WRC, allungando ancora su Sébastien Ogier, unico rivale rimasto per la vittoria della 92esima edizione dell'evento che si tiene sulle strade francesi, ma è ascrivibile al Principato.

Per Neuville si tratta del secondo scratch consecutivo nelle due prove affrontate oggi, ma soprattutto è un modo per tenere lontano... Elfyn Evans. Il gallese è ormai molto lontano dal belga nella classifica generale, ma ricordiamo che da questa gara fa il suo eosrdio il nuovo sistema di punteggio, con la domenica che va ad assegnare ulteriori punti dopo quelli dati ieri sera.

Ecco perché il secondo scratch di Neuville, pur arrivato per appena 2 decimi, ha un'importanza capitale: Evans è secondo assoluto nella classifica di oggi, dunque il pilota di Hyundai Motorsport ha messo le basi per arrivare in fondo alla gara portando a casa 25 punti, oltre alla vittoria complessiva dell'evento. Certo, manca ancora la decisiva Power Stage.

In tutto questo, sembra che Sébastien Ogier abbia deciso di non provare più il tutto per tutto. Questa mattina ha ottenuto due tempi buoni, ma non in linea con ciò che è stato in grado di fare nei giorni precedenti. Quarto tempo di speciale a 5"5 da Neuville. Questo significa che il suo ritardo è salito a oltre 13" dal rivale.

Detto dell'ottimo tempo di Evans, che sembra ritrovato dopo la difficile giornata di ieri, Ott Tanak ha firmato il terzo tempo di speciale, andando a frapporsi fra le Toyota GR Yaris Rally1 ufficiali di Evans e Ogier. Quinto tempo per Takamoto Katsuta, anche se Adrien Fourmaux sembra lanciato verso il quinto posto nella classifica odierna e in quella assoluta. Per il francese sarebbe un ottimo inizio di annata.

Succede di tutto nel WRC2, con Pepe Lopez capace di staccare Nikolay Gryazin (troppo sottosterzo a causa delle gomme anteriori surriscaldate), ma trovatosi con Yohan Rossel alle calcagna. Il pilota francese di Citroen Racing ha iniziato la giornata con il preciso intento di vincere. Nella PS15 ha colmato quasi tutto il gap dai primi e ora ha sferrato il primo attacco, portandosi ad appena 9 decimi dall'iberico nella classifica generale.

Questo significa che la Power Stage sarà decisiva ai fini dell'assegnazione della vittoria di categoria, con il pilota francese che partirà in netto vantaggio anche per aver salvato maggiormente le gomme rispetto a Lopez nel corso del fine settimana di gara. Gryazin, dopo aver lottato per tante prove con il pilota della Skoda, potrebbe invece trovarsi clamorosamente spettatore in una gara che avrebbe potuto vincere.

WRC 2024 - Rallye Monte-Carlo - Classifica dopo la PS16