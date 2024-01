WRC | Rallye Monte-Carlo, PS15: Neuville riparte forte e allunga

Arrivare in testa al Rallye Monte-Carlo all'ultima giornata, ma dover affrontare una prova d'apertura al buio, con il verglas nell'ultima parte e avere il peggiore (il più forte, si intende) dei rivali alle spalle, a pochi secondi di distanza, non deve essere la migliore delle sensazioni. Eppure Thierry Neuville ha saputo fare di un potenziale inferno, il paradiso.

Il belga di Hyundai Motorsport ha aperto l'ultima giornata di gara alla 92esima edizione del Rallye Monte-Carlo nel migliore del modi, ossia firmando il miglior tempo in 10'31"8, battendo tutti i rivali. Sébastien Ogier compreso.

Neuville ha spinto molto forte della prima parte della speciale, quella con asfalto asciutto, prendendo un buon vantaggio sul rivale di Toyota Racing mentre si è trovato a rallentare il suo ritmo sul verglas che copriva l'asfalto negli ultimi due settori. Il risultato è anche anche in quei tratti il belga ha aumentato il suo margine, chiudendo con 4"7 di vantaggio sull'unico rivale per il successo.

Una prestazione da Neuville, quando Neuville è nei suoi giorni migliori. Non deve sorprendere vedergli fare ciò che sta facendo in questo fine settimana. Quando è in simbiosi con la macchina è certamente uno dei piloti più forti che abbiamo potuto osservare negli ultimi 15 anni. Ciò che gli si chiede da tempo è la costanza. Vedremo se a quasi 36 anni sarà riuscito ad acquisirla.

Intanto dovrà portare a termine questo evento per iniziare la stagione al meglio. Gli 8 secondi accumulati su Ogier non possono fargli tirare sospiri di sollievo. Anzi, dovrà continuare ad avere un ritmo da vittoria per evitare clamorosi ritorni dell'8 volte iridato, sempre sornione e pericoloso sulle strade di casa.

Elfyn Evans, invece, ha probabilmente detto addio a tutte le chance di rimonta. La parte sul verglas sembrava essere perfetta per provare un attacco all'arma bianca e provare a fare ciò che Neuville ha fatto ieri mattina, ma così non è andata. Probabilmente il gallese ha pensato al campionato: ogni punto è fondamentale, soprattutto se dovrà vedersela per tutto l'anno con Neuville e Tanak.

A proposito dell'estone, ormai il neo pilota di Hyundai Motorsport è certo del quarto posto, così come Adrien Fourmaux del quinto perché entrambi si trovano a non poter duellare con nessuno. Il francese di M-Sport è stato bravo a siglare il quinto tempo di stage, ma i suoi 16"4 di svantaggio da Neuville mostyrano ancora una volta la spaccatura tra i primi 4 e il resto del gruppo delle Rally1 a livello di talento.

Nel WRC2 è avvenuto l'ennesimo cambio di leadership, con Pepe Lopez che ha ribaltato la classifica tornando in testa con la sua Skoda Fabia RS Rally2. Lo spagnolo ha recuperato i pochi decimi che lo separavano da Nikolay Gryazin e lo ha passato. Ora ha un vantaggio di 3"7, ma attenzione: la prova, per quanto riguarda le Rally2, ha visto prevalere Yohan Rossel. Con questo risultato il francese di Citroen Racing si è riportato a 6"7 dalla vetta ed è di diritto un altro pretendente al successo.