WRC | Rallye Monte-Carlo, PS12: Ogier vola e sale secondo

Sébastien Ogier non è mai stato un pilota capace di arrendersi molto presto e anche oggi sta dimostrando la sua grandezza. L'8 volte campione del mondo ha vinto la PS12 Esparron / Oze 2 di 18,79 chilometri, prima prova del giro pomeridiano del sabato al Rallye di Monte-Carlo, diventando di diritto il primo rivale di Thierry Neuville.

Quando tutto lasciava immaginare a un altro scratch del belga di Hyundai Motorsport, Ogier ha estratto lui, questa volta, il coniglio dal cilindro e lo ha battuto per 5"5, portandosi ad appena 2"2 dalla vetta della classifica generale dell'evento.

Ogier, per cercare di avere un vantaggio nei confronti di Neuville, ha scelto di prendere parte al giro pomeridiano con una sola ruota di scorta. Ciò significa avere meno peso sulla vettura e un vantaggio prestazionale significativo almeno nella prima delle 3 speciali.

Il campione di Gap ha sfruttato molto bene la situazione, salendo per altro in seconda posizione nella classifica generale dopo aver superato il compagno di squadra Elfyn Evans. Resta da vedere se avere una gomma fresca in meno rispetto a Neuville pagherà per tutto il pomeriggio o se, invece, questo azzardo presenterà il conto nelle prove successive.

Dopo aver avuto problemi all'ibrido durante la mattinata, Elfyn Evans ha avuto modo di utilizzare regolarmente la spinta supplementare del motore elettrico realizzato e fornito da Compact Dynamics, ma le prestazioni non sono arrivate.

Il gallese ha chiuso la prova con il sesto tempo, staccato addirittura di 16"9 da Ogier, vincitore della prova. E' chiaro che qualcosa non stia funzionando a dovere sulla GR Yaris Rally1 numero 33, ora scivolata al terzo posto nella classifica generale dopo aver iniziato la giornata da leader.

Da segnalare il primo ritiro per i piloti al volante di vetture Rally1, quello di Gregoire Munster. L'olandese, mentre si trovava nella parte mista della speciale, in un tratto senza pubblico per via del dirupo sulla parte destra della sede stradale, ha giudicato male il grip offerto da una curva sinistrorsa. La sua Ford Puma Rally1 Hybrid ha iniziato a scivolare, finendo per sbattere contro il parapetto in legno.

La Puma di Munster si è fermata, ma è rimasta incastrata. L'equipaggio non ha potuto fare altro che ritirarsi a causa della mancanza di aiuto da parte del pubblico, che avrebbe certamente permesso ai due olandesi di proseguire la gara. Grazie a questo ritiro, Andreas Mikkelsen recupera una posizione nella classifica generale e sale al sesto posto.

Per quanto riguarda il WRC2, ennesimo cambio al vertice con Pepe Lopez che ha sfoderato una bella prestazione, tanto da battere di 10"8 l'ex leader Nikolay Gryazin. Lo spagnolo ha ora poco più di 4 secondi di vantaggio sul russo di Citroen Racing, mentre Yohan Rossel continua a occupare la terza posizione di classe.