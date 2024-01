WRC | Rallye Monte-Carlo, PS11: 1-2 Hyundai. Neuville allunga

Un sabato mattina quasi perfetto incorona Thierry Neuville nuovo leader del Rallye Monte-Carlo. Il pilota belga, dopo aver preso il comando della gara al termine della PS10, ha firmato un altro scratch in coabitazione con il compagno di squadra Ott Tanak e ha così allungato - seppure di poco - sui diretti rivali.

Il belga e l'estone, tornati compagni di squadra quest'anno in Hyundai Motorsport, hanno firmato lo stesso tempo (12'40"0), vincendo la PS11, la Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 1 di 21,37 chilometri, regalando così al team di Alzenau il quinto successo di stage in questa edizione del rally monegasco e la certezza di chiudere il giro mattutino del sabato davanti a tutti.

Se per Tanak la soddisfazione dello scratch è puramente fine a se stessa, per il belga significa aver incrementato il suo margine su Elfyn Evans e Sébastien Ogier, i suoi rivali per il successo del primo appuntamento 2024 del WRC.

Dietro le due Hyundai i20 N Rally1 ufficiali troviamo tre Toyota GR Yaris Rally1 nella PS11. La migliore di queste è affidata a Takamoto Katsuta. Il giapponese può sfruttare l'asfalto meno sporco rispetto ai rivali e nelle 3 speciali di questa mattina ha messo in piedi una buona rimonta che lo ha portato superare tutte le Rally2 e a entrare in Top 10.

Il giapponese è risultato più lento di appena 1"2 rispetto alle Hyundai, ma è stato davanti agli altri 2 contendenti al successo dell'evento. Sébastien Ogier ha firmato il quarto tempo a 2"6 da Neuville, mentre Elfyn Evans, sempre senza l'ausilio dell'ibrido, non è andato oltre il quinto, staccato di 4"2 dal crono di riferimento.

Con Ott Tanak e Adrien Fourmaux sicuri della quarta e della quinta piazza, continua la lotta per la sesta tra Gregoire Munster e Andreas Mikkelsen. L'olandese ha chiuso la mattinata davanti al rivale, mostrando questa mattina qualche sprazzo interessante in più rispetto alla giornata di ieri. Mikkelsen, invece, continua a non prendere confidenza con la i20 N Rally1, mostrando come Hyundai abbia forse sbagliato la scelta del terzo pilota per questo fine settimana avendo a disposizione un pilota esperto e che conosce già la macchina come Dani Sordo.

Nikolay Gryazin sembra essere riuscito a scrollarsi di dosso la pressione di Pepe Lopez, ma non può certo dormire sonni tranquilli. Il russo, che sta correndo sotto bandiera bulgara, è in testa con la prima Citroen C3 Rally2 e il suo margine è di 5"9 su Lopez, secondo con la Skoda Fabia RS Rally2. Terzo posto per Yohan Rossel con la seconda C3 Rally2, in ritardo di 8"7 dallo spagnolo.

Il giro mattutino del Rallye Monte-Carlo termina qui. L'evento riprenderà questo pomeriggio alle ore 14:05 italiane con la PS12, il secondo passaggio sulla Esparron / Oze di 18,79 chilometri.

WRC 2024 - Rallye Monte-Carlo - Classifica dopo la PS11