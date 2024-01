WRC | Rallye Monte-Carlo, PS10: Neuville nuovo leader della gara

Le tappe di sabato al Rallye Monte-Carlo, spesso, sono state teatro di cambiamenti importanti. Quella della 92esima edizione del rally più longevo della storia non rappresenta l'eccezione che conferma la regola. Anzi.

La classifica generale dell'evento monegasco ha un nuovo padrone: Thierry Neuville. Il belga di Hyundai Motorsport, dopo aver vinto la PS9 che ha aperto la giornata, ha colto un buon secondo tempo nella PS10 Les Nonières / Chichilianne 1 di 20,04 chilometri che, assieme alla deludente prova di Elfyn Evans a causa del malfunzionamento dell'ibrido sulla sua GR Yaris Rally1, lo ha portato a essere il nuovo leader.

Certo, il suo margine è di appena 9 decimi di secondo sul gallese, ma l'avvio di mattinata del belga di Hyundai è stato eccellente. Se la PS9 è stata la vera base della rimonta, la PS10 lo ha portato dove pensava di arrivare, forse, nelle prime prove di domani. Non certo oggi.

Però attenzione, la gara e la lotta per il successo è più che mai aperto. Sébastien Ogier, dopo aver perso la seconda posizione nella prova precedente, ha vinto la PS10 con autorità e un margine di 2"1 su Neuville. Considerando la brutta prova di Evans, ora l'8 volte iridato si trova a 5"1 dal belga e a 4"2 dal compagno di squadra, scivolato in seconda posizione.

I primi 3 in 5 secondi, il WRC non avrebbe potuto chiedere di meglio nella giornata di sabato del prologo 2024. Certo, forse a stridere è la mancanza dalla lotta per il podio di Ott Tanak, ma storicamente l'estone non ha mai brillato in maniera convincente a Monte-Carlo. Inoltre, sia ieri che questa mattina, ha avuto ancora diversi problemi d'affidabilità sulla sua i20 N Rally1, che appare migliorata nelle prestazioni, ma ancora deficitaria sulla solidità.

Nella PS10, grazie a una posizione di partenza rivelatasi perfetta, Takamoto Katsuta è riuscito a esprimersi meglio, firmando il terzo tempo a 2"3 da Ogier. Il giapponese sta tentando di recuperare tempo e un posto nella Top 10 dopo averla persa per via dell'errore commesso ieri su una lastra di ghiaccio al chilometro 7,7 della PS3.

Ancora piuttosto bene Gregoire Munster, quinto più veloce in prova a 6"2 dal crono di riferimento. L'olandese continua a essere più veloce di Andreas Mikkelsen, rivale con cui si sta giocando il sesto posto nella classifica generale.

WRC 2024 - Rallye Monte-Carlo - Classifica dopo la PS10