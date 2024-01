WRC | Rallye Monte-Carlo, PS1: Evans parte forte ed è leader

Il WRC 2024 è scattato puntuale questa sera, alle ore 20:35 italiane con la prima delle 17 prove speciali del Rallye Monte-Carlo, prima prova della stagione

L'anno scorso Toyota ha chiuso la stagione vincendo tutto e quest'anno ha riaperto come aveva terminato pochi mesi fa, ovvero davanti a tutti grazie a Elfyn Evans. Il gallese ha firmato il miglior tempo in 12'12"9 nella PS1 Thoard/Saint-Geniez di 21,01 chilometri, più veloce di tutti, dunque primo leader dell'evento e della stagione.

Evans ha avuto modo di aprire la speciale avendo terminato secondo nel Mondiale 2023 (manca Rovanpera questo fine settimana) dunque non ha avuto problemi a usare tutti i tagli possibili, trovando per altro un asfalto in perfette condizioni rispetto ai piloti che sono entrati in prova dopo di lui.

In una stage completamente asciutta, priva di neve e ghiaccio (a tal proposito, fateci l'abitudine in questo fine settimana...), Evans ha messo alle proprie spalle le due Hyundai i20 N Rally1 di Ott Tanak e Thierry Neuville. L'estone, tornato in Hyundai Motorsport dopo un anno in M-Sport, è risultato più lento di 5"2, firmando però un ottimo ultimo settore che lo ha portato a chiudere davanti al compagno di squadra.

Thierry Neuville, terzo a 8"3, ha pagato molto il terzo e l'ultimo settore, con tutte e tre le Hyundai che sono entrate in prova con 3 Soft e una Super Soft con il preciso intento di risparmiare gomme Soft per il prosieguo del rally. Questo, nella prima prova, ha favorito Evans, ma non Sébastien Ogier.

L'8 volte campione del mondo non è andato oltre il quarto tempo a 9"8 da Evans. Séb ha patito molto l'asfalto reso sporco dai tre passaggi dei piloti che sono entrati in prova prima di lui, ma è stato l'ultimo pilota a patire un gap inferiore ai 10 secondi. La Top 5 è stata completata da Adrien Fourmaux con la prima Ford Puma Rally1 Hybrid del team M-Sport.

Il francese, tornato al volante di una Rally1, nonostante i 16"2 di ritardo ha comunque fatto una prova interessante considerando la posizione di partenza, precedendo piloti più esperti di lui quali Takamoto Katsuta, terzo con la terza GR Yaris Rally1 e la Ford Puma del suo compagno di squadra Gregoire Munster.

L'olandese, al termine della prova, ha affermato di aver sbagliato l'assetto della sua Puma - troppo morbida - per non aver mai fatto test su asfalto asciutto prima del via di questa stagione. Il ritorno nella classe di riferimento di Andreas Mikkelsen non è stato dei più promettenti. Il pilota della Hyundai è stato l'ultimo tra i piloti al volante di una vettura Rally1, ottavo e staccato di quasi 33 secondi da Evans.

Il norvegese, a fine prova, ha dichiarato di avere un problema con la mappatura del motore scelta prima di queste due stage. Il motore sembra spingere la sua vettura anche quando si trova a bassa velocità.

Per quanto riguarda le vetture Rally2, strepitoso esordio di Pepe Lopez al volante della Skoda Fabia RS Rally2. Lo spagnolo, assieme al nuovo navigatore David Vazquez Liste, ha fatto il vuoto dietro di sé, battendo di ben 9"2 il primo dei rivali, Yohan Rossel al volante della prima Citroen C3 Rally2 ufficiale. Molto bene Sami Pajari e la Toyota GR Yaris Rally2. Il finlandese e la nuova vettura giapponese hanno colto il terzo tempo, staccati di appena 1"3 dalla C3 di Rossel e Dunand. Da segnalare la partenza anticipata di Chris Ingram. Il britannico ha ricevuto istantaneamente 10 secondi di penalità da aggiungere al suo tempo complessivo di gara.

Tra le Rally2, nella classe WRC2, ancora strepitoso Pepe Lopez, autore di un altro miglior tempo con la sua Skoda Fabia RS Rally2. Lo spagnolo ha preceduto di 6 decimi Nikolay Gryazin e di 10"7 Yohan Rossel con le due Citroen C3 Rally2 ufficiali. Sami Pajari si conferma il miglior pilota al volante di una nuova Toyota HR Yaris Rally2 con il quarto posto assoluto tra le Rally2. Male Oliver Solberg, già staccato di oltre 40 secondi da Lopez.

La prima tappa del Rallye Monte-Carlo 2024 riprenderà domattina con la PS3, la Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1 di 16,68 chilometri. La prima vettura, ossia la Toyota GR Yaris Rally1 numero 33 di Elfyn Evans e Scott Martin, entrerà il prova alle ore 08:51 italiane.