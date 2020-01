WRC: Rallye Monte-Carlo: best of e highlights (video)

Il Rallye di Monte-Carlo, prima prova del mondiale 2020 WRC, è letteralmente - scusateci il gioco di parole - partito col botto. Sì, perché se da un lato è stata la i20 di Thierry Neuville ad aggiudicarsi per la prima volta in carriera il prestigioso appuntamento del principato, dall'altro lato Hyundai è salita agli onori della cronaca per sicurezza e solidità delle sue vetture da competizione.

Chiedere per informazioni maggiori ad Ott Tanak: il Campione del Mondo, alla prima uscita ufficiale alla guida della i20, è stato protagonista di un pauroso incidente che ha distrutto la sua auto ma che non ha lasciato alcun segno nel suo fisico o in quello del navigatore.

L'altro lato della medaglia ci parla di una Toyota che si conferma vettura affidabile e velocissima: Sebastien Ogier non è riuscito ad artigliare l'ennesimo successo sulle strade di casa, ma per sua stessa ammissione non ha voluto spingere più del necessario. Discorso analogo anche per l'altra Yaris WRC Plus, quella di Evans, che chiude con un ottimo terzo posto dopo essere stato a lungo in testa.

Riviviamo in questo video tutte le emozioni di questo spettacolare primo appuntamento iridato del mondiale WRC.