WRC | Rally1 calde, Millener: "Condizionatore OK solo se d'obbligo"

Carica lettore audio

A partire dal Rally del Portogallo, andato in scena all'inizio del mese di maggio, i piloti hanno sollevato il problema legato al calore degli abitacoli, divenuto sempre più pressante e incontenibile con l'arrivo dei rally in posti caldi - Portogallo e Sardegna - anche a causa della presenza del pacchetto elettrico che coadiuva il motore termico da 380 cavalli.

Il calore emanato dalle componenti della propulsione ibrida, che trovano luogo alle spalle dell'equipaggio e davanti all'assale posteriore delle Rally1, unito a un diverso tracciato dello scarico unico che collega il motore al retrotreno, ha peggiorato sensibilmente le cose e, nelle gare dove le temperature sono già alte per via del clima, ha indotto i piloti a protestare.

E' successo nel corso del fine settimana di gara in Portogallo e la cosa si è ripetuta anche al Rally Italia Sardegna, sebbene i team abbiano provveduto a ideare, realizzare e posizionare sulle vetture ibride dei sistemi per fare in modo di proteggerle dai raggi solari (tettucci con pannelli appositi) e sistemi d'aerazione supplementari.

Le lamentele uscite anche nel corso della conferenza stampa post-rally in Sardegna hanno confermato quanto il problema sia all'ordine del giorno e debba essere discusso non solo tra i piloti, ma anche con i team e la FIA per cercare di trovare una soluzione che sia compatibile con le esigenze di equipaggi che devono dare il massimo per circa 300 chilometri e 3 - a volte anche 4 - giorni di gara.

Di questo problema Motorsport.com ne ha parlato con Richard Millener. Il team principal di M-Sport Ford ha risposto a un nostro quesito legato all'adozione di un sistema di condizionamento degli abitacoli. Questo sembra essere a oggi nella lista proposta alla FIA, ma solo in determinate condizioni.

"Sì, certo, il condizionamento delle vetture potrebbe essere una soluzione a lungo termine, ma dovrebbe essere obbligatoria per tutti. Perché altrimenti alcuni team potrebbero evitare di montare sistemi del genere. Il condizionamento produrrebbe maggiore peso sulla vettura e ne diminuirebbe le prestazioni. E questo i piloti non lo vogliono. Inoltre sarebbe un sistema da sviluppare e i team dovrebbero mettere risorse. Per me sarebbe una soluzione solo se dovesse essere obbligatorio per tutti".

Millener ha aggiunto inoltre un aspetto che a suo avviso può essere importante: in quante gare verrebbe utilizzato un sistema di refrigerazione dell'abitacolo? I rally considerati caldi possono essere i seguenti: Portogallo, Sardegna, Kenya e Acropoli. 4 dei 12, ovvero un terzo del calendario. A suo avviso, dunque, forse troppo poco per adottare un sistema del genere.

"Dobbiamo anche considerare quanti rally 'caldi' dobbiamo affrontare durante l'anno. C'è il Rally del Portogallo, c'è la Sardegna. Potrebbe esserci l'Acropoli, ma lo facciamo in settembre. Ci sarà quello del Kenya, ma le temperature potrebbero non essere più alte di quelle trovate in Italia".

"Credo davvero sia fondamentale capire quante gare davvero siano un pericolo a livello di temperature prima di intervenire. Sicuramente, alla fine di questo fine settimana, discuteremo per trovare una soluzione più efficace. Per ora, dato il poco tempo che abbiamo avuto, il tettuccio è stato l'unico modo di intervenire in breve. Ma dovremo capire cosa fare in futuro".