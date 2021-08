WRC, Rally Ypres, PS5: Neuville riparte forte

Thierry Neuville ha aperto il giro pomeridiano del primo giorno di gara del Rally Ypres così come aveva chiuso quello mattutino, ovvero firmando uno scratch. Il pilota della Hyundai ha vinto la Prova Speciale 5, la Reninge - Vleteren 2 di 15 chilometri, con cui ha aumentato il suo vantaggio nella classifica generale.

Neuville ora ha un margine di 2"5 su Craig Breen, che progressivamente, settore dopo settore, ha perso decimi nei confronti del compagno di squadra pur arrivando in fondo avendo firmato il secondo tempo di speciale.

Il belga ha fatto la differenza nel terzo settore, dove ha letteralmente distrutto le speranze degli avversari. Breen è comunque rimasto a contatto e ora avrà due prove dove nel corso del giro mattutino ha mostrato di avere un ottimo feeling con la sua Hyundai i20 Coupé WRC.

Prosegue la lotta per il terzo posto tra Ott Tanak ed Elfyn Evans. Dopo il Service di metà giornata il passo dell'estone è apparso migliore rispetto alle ultime prove della mattina, ma Evans si è dimostrato ancora il pilota Toyota più veloce in questo fine settimana.

Infatti tra i due c'è appena 1 secondo di differenza. Ora Tanak dovrà cercare di stringere ulteriormente i denti, perché arriveranno 2 prove in cui qualche ora fa ha dilapidato tutto il suo margine nei confronti dei gallese, che ora lo tallona.

Kalle Rovanpera diminuisce il suo ritardo da Evans firmando il quarto tempo, lo stesso di Tanak. Ora il vincitore del Rally Estonia è a 5"1 dal compagno di squadra e a 6"1 dal terzo posto. Per il finnico, data la poca esperienza sull'asfalto, un buon risultato.

Giornata complicata per Sébastien Ogier. Il francese, dopo 5 prove, è già a 35" di ritardo dalla vetta e a 15" dal podio. La sua posizione di partenza sembra non aiutarlo e nemmeno la scelta gomme fatta gli ha permesso di fare grossi passi avanti.

Tutti, meno Takamoto Katsuta, hanno scelto 6 gomme Hard per il giro pomeridiano. Dunque i top driver sono tutti nella medesima condizione a livello di gomme. Per quanto riguarda il giapponese, si trova attualmente in gara con 4 Hard e 2 Soft.

Rally di Ypres - Classifica dopo la PS5

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 42'31”2 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +2"5 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +20"4 4 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +21"4 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +26"5 6 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +35"0 7 Katsuta/Williams Toyota Yaris WRC +55"7 8 Loubet/Haut-Labourdette Hyundai i20 Coupé WRC +1'54"1 9 Suninen/Markkula Ford Fiesta R5 MKII +3'27"9 10 Rossel/Coria Citroen C3 R5 +3'31"6