WRC | Rally Ypres, PS5: le Hyundai ripartono forte

Hyundai Motorsport riparte forte. Nella prima speciale del giro pomeridiano della prima giornata di gara al Rally di Ypres, la Vleteren 2 di 11,97 chilometri, il team coreano centra una doppietta con Thierry Neuville e Ott Tanak autori del medesimo tempo.

Lo scratch firmato dai due compagni di squadra è merito del tempo di 6'10"8 con cui hanno battuto la diretta concorrenza. Primo tra tutti il leader della classifica generale dell'evento Elfyn Evans.

Il gallese di Toyota Racing è risultato in ritardo di 1"2 dai due piloti che sono in lotta con lui per il successo in questo fine settimana e ora il suo vantaggio è tornato a essere esiguo.

Ott Tanak, infatti, è ora a 1"1 da lui, mentre Neuville è a 7"6 quando mancano tre prove al termine della prima giornata di gara sugli asfalti del Belgio. I tre che occupano le posizioni da podio hanno fatto la stessa scelta di gomme per questo pomeriggio (2 Hard, 2 Soft e 2 da bagnato estremo) per cercare di coprire il maggior range di condizioni e si troveranno così a poter fare le stesse scelte in caso di pioggia.

Pioggia che in questa prova non è caduta, almeno durante il turno delle Rally1. Esapekka Lappi, primo tra i piloti ad usare in stage almeno una Cinturato (gomma Full Wet di Pirelli), ha ottenuto un quarto tempo che lo ha aiutato a rendere più salda la sua quarta posizione nella classifica generale.

Craig Breen, anche lui dotato di almeno una Cinturato in questa prova, è stato bravo a limitare i danni e a rimanere a contatto con il finlandese nella lotta per il primo posto ai piedi del podio. Il nord-irlandese di M-Sport ha ora un ritardo dal rivale pari a 6"5.

Buona prova per Oliver Solberg, autore del sesto tempo e in crescita dopo una mattinata molto - forse troppo - tranquilla a livello di tempi. Lo svedese deve ricostruire la confidenza persa 2 settimane fa dopo l'errore che lo portò a uscire di gara a rally appena iniziato.