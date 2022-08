WRC | Rally Ypres, PS16: Tanak allunga su Evans e chiude in testa

Carica lettore audio

Hyundai Motorsport chiude in testa anche la seconda tappa del Rally Ypres, ma non con Thierry Neuville, bensì con Ott Tanak. Il pilota estone è il nuovo leader dell'evento belga dopo l'impronosticabile ritiro dell'idolo di casa avvenuto nella PS15.

Tanak, per suggellare un'ottimo giro pomeridiano, ha vinto l'ultima prova della giornata, la PS16 Hollebeke 2 di 22,23 chilometri, aumentando ancora il suo vantaggio nei confronti di Elfyn Evans.

L'estone ora può contare su un margine pari a 8"2 sul gallese di Toyota Racing quando mancano 4 prove alla fine, con queste che saranno disputate nella mattinata di domani.

Esapekka Lappi si trova invece solitario in terza posizione al volante della seconda GR Yaris Rally1 in classifica. Troppo distante da chi lo segue per essere attaccato, troppo lontano da chi lo precede per poter attaccare.

Dopo un fine settimana sino a ora solido, Oliver Solberg si trova in quarta posizione. Lo svedese di Hyundai è stato in lotta per tutto il giorno con Adrien Fourmaux, ma una penalità al francese arrivata per il suo ritardo a un Controllo Orario del pomeriggio ha aiutato Oliver a salire nella prima posizione ai piedi del podio.

Fourmaux, però, non è distante dal rivale. Domani, con 4 prove a sua disposizione, potrà provare a recuperare i 14"3 che ha di ritardo e provare a riprendersi la posizione sul rivale.

Takamoto Katsuta è sesto e ultimo delle Rally1 in gara dopo aver dovuto lottare con diversi problemi al cambio nella giornata di ieri. Il giapponese di Toyota ha anche perso diverso tempo per una scelta gomme rivelatasi completamente errata sempre ieri, mentre oggi ha ottenuto tempi interessanti.

Stéphane Lefebvre ha invece messo in chiaro le cose nel WRC2 aumentando ancora il suo vantaggio nei confronti dell'unico rivale per la vittoria: Andreas Mikkelsen. Il francese, che conosce bene le strade del Belgio, sta dominando al volante della Citroen C3 Rally2 e ora ha un margine di 21"4 sul norvegese del team Toksport. Terza posizione per Yohan Rossel, anche se staccato di 1 minuto dal connazionale.

La seconda tappa del Rally Ypres 2022 termina qui. Ripartirà domani con la PS17, la Watou 1 di 12,36 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 08:43 italiane.