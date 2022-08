WRC | Rally Ypres, PS15: Neuville esce e va KO. Tanak leader

Carica lettore audio

La tavola sembrava ormai apparecchiata per celebrare il secondo successo consecutivo di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe al Rally di Ypres, ma così non sarà. Un errore del belga arrivato nel terzo settore della PS15, la Wijtschate 2 di 15 chilometri, ha posto fine al sogno dell'eroe sportivo di casa.

Neuville, giunto in un tratto di brevi accelerazioni e forti frenate per affrontare curve secche a bassa velocità, ha perso aderenza tra la percorrenza e l'uscita di una di queste direzionata a sinistra ed è finito con il muso della sua i20 N Rally1 nel fosso.

La vettura è rimasta bloccata, senza dare all'equipaggio belga la possibilità di ripartire subito. Poi, grazie all'intervento degli spettatori, Neuville è riuscito a ripartire, ma ha dovuto fare solo pochi metri prima di ritirarsi a causa del cedimento della sospensione anteriore destra divelta nell'entrata nel fosso.

Un epilogo che lascia esterrefatti per la grande gara che il belga stava mettendo in piedi sugli asfalti di casa, ma nel tratto dov'è uscito era ben presente tanta terra portata in strada dai passaggi delle vetture che lo hanno preceduto e dal passaggio delle stesse al mattino.

Sfuma così una vittoria che sembrava davvero nelle sue mani e che, data la sua guida, avrebbe meritato in uno degli anni più complicati della carriera per via delle scarse prestazioni di Hyundai. E' inoltre il primo, vero errore della sua stagione, ma arrivato nel momento peggiore possibile, ovvero davanti ai propri tifosi.

Con il ritiro di Neuville, Ott Tanak sale in testa alla classifica generale dell'evento dopo, per altro, aver vinto la PS15 con un gran tempo. L'estone ha preceduto di 3"1 Evans, rispedendolo indietro nella classifica generale dopo le speciali di questa mattina in cui il gallese sembrava ormai a un passo da prendere la posizione nei confronti del pilota di Hyundai Motorsport.

Con il ritiro di Neuville, Esapekka Lappi sale in zona podio. Ora il finlandese è terzo, ma le sue possibilità di guadagnare altre posizioni sono risibili. Solo un errore evidente di chi lo precede potrebbe agevolarlo in un'operazione altrimenti non possibile.