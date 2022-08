WRC | Rally Ypres, PS14: Evans ancora più vicino a Tanak

Carica lettore audio

Per la prima volta in questa giornata Thierry Neuville ha preferito controllare la situazione e lasciare lo scratch di una prova speciale agli avversari.

Nella PS14, il secondo passaggio sulla Dikkebus 2 di 14,29 chilometri, a ottenere il miglior tempo è stato Elfyn Evans in 7'38"6. Per il gallese di Toyota Racing un risultato importante, perché lo ha portato a ridurre ulteriormente il divario che lo separa dalla seconda posizione nella classifica generale del Rally di Ypres.

Ott Tanak, ancora secondo nella generale, continua a ottenere buoni tempi, ma non sufficienti a replicare con convinzione a quelli del rivale. Il gap tra il gallese e l'estone di Hyundai Motorsport è ora di 3"2 quando mancano ancora 2 prove molto importanti per stilare la classifica in vista dell'ultima giornata, quella di domani.

Se Evans spinge con la chiara intenzione di superare Tanak e salire in seconda posizione, Thierry Neuville ha invece deciso di concedersi una pausa e gestire la situazione.

Lo ha fatto in una prova che in mattinata ha visto uscire di strada in maniera rovinosa Craig Breen, spingendo la Direzione Gara a esporre la bandiera rossa e a sospendere la stage per spegnere un principio d'incendio nato nel fosso in cui era finita la Ford Puma Rally1 Hybrid numero 42.

Per questo motivo, non essendo riuscito a effettuare il primo passaggio in prova, Neuville ha preferito gestire il suo vantaggio e non prendere alcun rischio. Il suo ritardo da Evans nella prova - 2"8 - ben spiega l'atteggiamento del belga.

Prosegue incessante anche il duello per il quinto posto tra Adrien Fourmaux e Oliver Solberg. In questa prova di quasi 15 chilometri i due contendenti hanno ottenuto lo stesso tempo, per questo il gap che li separa nella classifica generale è rimasto immutato.