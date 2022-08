WRC | Rally Ypres, PS13: Neuville si ripete. Evans vede Tanak

Carica lettore audio

E' chiaro che Thierry Neuville abbia tutta l'intenzione di concludere già oggi il discorso per la lotta alla vittoria del Rally Ypres. Il pilota di Hyundai Motorsport ha vinto la nona speciale del suo fine settimana, si tratta della PS13 Reninge 2 di 15 chilometri.

Neuville ha ottenuto il miglior tempo con il crono di 7'51"1, precedendo di 1"7 il primo dei rivali: Elfyn Evans. In una prova che non lo entusiasma, il padrone di casa ha preferito evitare eventuali forature ma il miglior tempo è arrivato comunque.

In questo modo il suo vantaggio sul primo degli inseguitori, Ott Tanak, è salito a 18"3 per via dei 2"1 di ritardo dell'estone evidenziati in questa speciale. Mantenendo questo ritmo, sarà difficile per i rivali di Neuville riprenderlo affidandosi solamente al proprio passo.

Se la prima posizione sembra saldamente nelle mani del belga, si è accesa la lotta per il secondo posto tra Elfyn Evans e Ott Tanak. L'estone di Hyundai Motorsport ha iniziato il pomeriggio senza il problema alla trasmissione che lo ha rallentato al mattino, ma anche con un assetto differente a cui deve abituarsi.

Evans ne ha approfittato e ha rosicchiato altri 4 decimi al rivale e ora tra i due ci sono appena 4"9. Il gallese può mangiarsi le mani, perché senza il ritardo al Controllo Orario nell'ultima prova di ieri ora sarebbe già secondo e con uno svantaggio di 13"2 da Neuville (invece degli attuali 23"2).

Molto interessante la lotta per la quinta posizione, con Oliver Solberg che si è rifatto sotto in maniera inaspettata. Lo svedese ha colto il sesto tempo di speciale, ma Adrien Fourmaux - ancora quinto - non è andato oltre l'ottavo tempo perdendo 2"9 dal rivale.

Ora tra il pilota di Hyundai e quello di M-Sport c'è appena 1"6, ma le prossime prove potrebbero essere un buon terreno per Fourmaux, stando anche a quanto visto nel giro mattutino.

Stéphane Lefebvre risponde presente agli attacchi di Andreas Mikkelsen. Il pilota al volante di una Citroen C3 Rally2 ha fatto meglio in questa speciale rispetto al rivale schierato da TokSport e ha riaperto un buon gap. I 9"1 attuali, però, non lo mettono al riparo da sorprese considerando l'esperienza e il talento del norvegese.