WRC | Rally Ypres, PS12: Neuville ancora super e allunga

Thierry Neuville ha deciso che questo è il momento di attaccare e i crono ottenuti nelle ultime due speciali del Rally di Ypres sono stati eloquenti. Il padrone di casa ha firmato il miglior tempo anche nella PS12, la Hollebeke 1 di 22,32 chilometri, e ha aperto un margine molto importante sui suoi rivali per la vittoria dell'evento.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha fermato il cronometro in 11'30"9, un tempo eccellente, costruito settore dopo settore, che va in linea con quanto visto nella PS11. Neuville sembra aver deciso che questo sia il momento di fare la differenza e - sebbene continui a dire di non riuscire a spingere come vorrebbe - ci sta riuscendo.

A conferma di questo ci sono i distacchi patiti da Elfyn Evans e da Ott Tanak, ovvero i suoi diretti inseguitori. Il gallese di Toyota Racing ha ottenuto sì il secondo tempo, ma a 6"4 dal belga. Tanak, invece, non è andato oltre il terzo tempo, a 9"9 dal compagno di squadra.

Questa speciale ha ridisegnato la classifica generale non nelle posizioni, ma nei distacchi. Neuville ora ha un margine di 16"2 nei confronti di Ott Tanak e di 21"5 su Elfyn Evans quando, lo ricordiamo, all'inizio della terza tappa di oggi si trovava in seconda posizione a 1 decimo dal leader Tanak.

Se la lotta per la vittoria sembra aver preso una strada ben precisa, i guai alla trasmissione di Tanak hanno aiutato Evans a rifarsi sotto e ora tra i due ci sono 5"3. Ciò significa che il pilota della Toyota vede il secondo posto e potrebbe dargli l'assalto già nelle prime prove del pomeriggio.

Tutto il resto dei concorrenti ha distacchi abissali pur essendo questa una gara su asfalto. L'unico a mantenere un divario dai primi inferiore al minuto è Esapekka Lappi, ormai certo del quarto posto per via dell'enorme vantaggio su chi lo insegue e del gap che lo separa dal podio.

In questa prova Adrien Fourmaux ha reso più salda la quinta posizione artigliata nella PS11 facendo meglio di Oliver Solberg. Lo svedese ha rischiato di uscire dopo una curva veloce a destra per via di un doppio sobbalzo della sua i20 dopo il taglio all'interno della stessa. Lo stesso problema lo ha avuto pochi minuti dopo Neuville, ma entrambi sono riusciti a uscirne incolumi e a concludere la prova.

Pessima mattinata invece per M-Sport, con Craig Breen autore di un incidente nella PS10 che lo ha costretto al ritiro e Gus Greensmith che ha divelto una sospensione - la posteriore sinistra - pur riuscendo a riprendere la gara e a terminare il giro ad andatura ridotta.

Si accende invece la lotta per la prima posizione nel WRC2. Stéphane Lefebvre si è visto rosicchiare gran parte del margine che aveva accumulato ieri da Andreas Mikkelsen. Ora tra i due ci sono 4"6, mentre Yohan Rossel è saldamente al terzo posto ma troppo distante dai primi due per poter ambire al successo in questo fine settimana.

Il giro mattutino del sabato al Rally Ypres termina qui. I piloti potranno usufruire del Service per preparare le proprie vetture per il giro pomeridiano che scatterà alle ore 15:13 italiane con la Reninge 2 di 15 chilometri.

Ypres Rally 2022 - Classifica generale dopo la PS12

Pos. Pilota/navigatore Vettura tempo/distacco Penalità 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 1h24'17”2 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +16"2 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +21"5 +10" 4 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +58"7 5 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +2'42"0 6 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +2'46"5 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +5'37"3 8 Lefebvre/Malfoy Citroen C2 Rally2 +6'03"4 9 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia Rally2 Evo +6'08"0 10 Rossel/Sarreaud Citroen C2 Rally2 +6'39"2