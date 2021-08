WRC, Rally Ypres, PS12: Neuville piazza un tempo super

Thierry Neuville torna a far sentire la propria presenza in testa al Rally di Ypres piazzando un gran tempo nella corta Prova Speciale 12, la Mesen - Middelhoek 1 di 7,99 chilometri. Proprio per il suo scarso chilometraggio, il gap inflitto dal belga ai rivali è assai significativo.

Neuville ha fermato il cronometro in 4'23"8, precedendo di 2"3 la prima Toyota, quella di Kalle Rovanpera. Una prova maiuscola, quella del pilota della Hyundai, che lo ha portato ad aumentare il suo vantaggio nei confronti del diretto rivale per la vittoria.

Craig Breen non è andato oltre il terzo tempo, staccato di 2"5 da Neuville. ora il margine tra i due piloti della Hyundai è di 6"8 in favore di Thierry alla fine del giro mattutino di questo sabato così impegnativo.

Dopo aver vinto la PS11, Elfyn Evans non è riuscito a ripetersi tanto da firmare il quinto tempo e perdere secondi preziosi nei confronti di Kalle Rovanpera. Il finnico si è avvicinato molto al gallese e ora i due sono divisi da 2"1.

Rovanpera proverà a superare Evans nelle prove pomeridiane e a portare a casa un altro podio dopo la prima vittoria nel WRC arrivata il mese scorso in Estonia.

Diventano sempre meno le possibilità di recupero di Sébastien Ogier, ora staccato di 10"3 da Rovanpera e di 12"4 da Evans. Anche in questa prova il leader del Mondiale non ha potuto fare altro che dare il massimo, ma avendo il solo Greensmith davanti a lui in prova, si è sempre trovato con un asfalto molto sporco.

Oliver Solberg è riuscito a mantenere la prima posizione nella categoria WRC2 sebbene a metà mattinata si sia verificata la rottura del servosterzo. Per la Hyundai, però, si tratta di una giornata importante perché le due nuove i20 N Rally2 si trovano al comando della classifica con lo svedese e con Jari Huttunen.

Il giro mattutino del sabato al Rally di Ypres termina qui. I piloti ora potranno usufruire del Service di metà giornata e una scelta di gomme nuove per questo pomeriggio. Il giro pomeridiano scatterà alle ore 14:11 con la Prova Speciale 13, la Hollebeke 2 di 25,86 chilometri. La prima vettura a entrare in prova sarà la Ford Fiesta WRC di Gus Greensmith e Chris Patterson.