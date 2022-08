WRC | Rally Ypres, PS1: Rovanpera subito al top, poi Evans

Carica lettore audio

Kalle Rovanpera inizia molto bene anche il Rally di Ypres. Il pilota di Toyota Racing ha firmato il miglior tempo nella PS1 dell'ottavo appuntamento del WRC 2022, la Vleteren 1 di 11,97 chilometri, grazie al tempo di 6'08"2.

Il leader del Mondiale è stato perfetto a sfruttare la sua ottima posizione di partenza per ottenere il massimo dalla strada non ancora sporcata dai tagli e a battere di 2"5 il suo compagno di squadra Elfyn Evans.

Molto vicino alle due Toyota GR Yaris Ott Tanak. Il pilota di Hyundai Motorsport ha firmato il terzo tempo, staccato di 3"0 da Rovanpera e di mezzo secondo da Evans. E' andata peggio a Thierry Neuville, il quale ha commesso un errore in una staccata prima di una curva sinistrorsa.

Il belga, padrone di casa e vincitore dell'edizione 2021 del Rally di Ypres, ha fatto scivolare la sua i20 N Rally1 in una via di fuga ed è stato costretto a girare la vettura per riprendere la sua marcia. Questo gli ha fatto perdere circa 7-8 secondi. Non a caso ha terminato la speciale in sesta posizione, staccato di 10"6 da Rovanpera.

Elfyn Evans ha completato l'ottima partenza di Toyota con il quarto tempo davanti alla prima Ford Puma Rally1, quella affidata da M-Sport ad Adrien Fourmaux. Il francese è stato superbo a cogliere la Top 5 pur partendo per ultimo in speciale, dunque con un fondo molto più sporco e privo di grip rispetto a quello trovato dai piloti entrati in prova prima di li.

Da segnalare anche un paio di errori - simili a quello fatto da Neuville - che hanno avuto come protagonisti Takamoto Katsuta e Craig Breen. Il primo dei due ha calcolato male una staccata prima di una curva sinistrorsa ed è finito per scivolare e urtare un cancello di un'abitazione. Il giapponese e il nord-irlandese sono rispettivamente ottavo e nono, entrambi davanti a un cauto Oliver Solberg.

Lo svedese è chiamato a rifarsi dopo il brutto errore commesso al Rally di Finlandia di 2 settimane fa, quando fu costretto al ritiro dopo appena 200 metri dopo il via della PS2, la prima prova del venerdì.