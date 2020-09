WRC, Rally Turchia, PS2: Ogier reagisce, ma Loeb va in testa!

Nella seconda e ultima prova speciale della pria giornata di gara del Rally di Turchia, Hyundai è riuscita a mantenere due vetture in vetta alla classifica generale, ma davanti a tutti non c'è più Thierry Neuville, bensì - a sorpresa - Sébastien Loeb.

Il 9 volte campione del mondo, sfruttando un'ottima posizione di partenza, ha potuto sfruttare un momento in cui la polvere alzata dalle vetture scese in prova precedentemente è riuscita a diradarsi meglio in alcuni punti, ma anche la sua grande esperienza in determinate situazioni in cui i suoi compagni - specialmente Tanak - non sono stati in grado di affrontare con la solita competitività.

Così Loeb si è assicurato la partenza per ultimo nelle prove di domani e, davanti a lui, partirà Thierry Neuville. Il belga ha dovuto stringere i denti per rimanere nelle posizioni di vertice. Una volta arrivato al traguardo della speciale ha puntato il dito contro gli organizzatori e la FIA, così come ha fatto Tanak, sottolineando come il problema della polvere non sia stato affrontato a dovere anche in questa stagione.

In effetti, in molti punti della prova la polvere alzata dalle vetture è rimasta alta e chi è arrivato dopo ha faticato non poco nella visibilità del percorso. Una scelta a dir poco discutibile da parte degli organizzatori e della FIA, considerando che il problema della polvere è ormai noto da diversi anni in Turchia.

In tutto questo, Sébastien Ogier ha potuto sfruttare la situazione partendo per primo nella speciale. Il francese della Toyota ha vinto la PS2, la Cokçe di 11,32 chilometri, salendo al terzo posto nella generale ad appena 1 decimo da Neuville.

Questa è stata una delle poche situazioni in cui, partire per primo nelle speciali del venerdì, ha portato clamorosi vantaggi al battistrada. In questo caso ne ha potuto usufruire Ogier e domani potrà partire con i migliori. Alle sue spalle ci saranno solo le Hyundai di Neuville e Loeb.

A soffrire di più questa prova è stato proprio Ott Tanak. Il campione del mondo in carica ha perso 5"1 da Oier e in classifica generale ha perso ben 4 posizioni, dunque domani sarà costretto a partire dietro ai soli Loubet, Greensmith e Lappi.

Kalle Rovanpera ha superato nella generale Teemu Suninen e ora occupa l'ultima posizione della Top 5. Suninen, invece, rimane largamente il miglior pilota M-Sport, mentre Lappi è ottavo con 1"5 di vantaggio su Gus Greensmith.

Per quanto riguarda il WRC2, M-Sport può sorridere grazie a un'ottima prestazione di Adrien Fourmaux, il quale ha portato la Ford Fiesta Rally2 in vetta alla classifica generale di categoria con vantaggi già considerevoli. Brynildsen, il primo degli inseguitori al volante di una Skoda Fabia R5 Evo2, è staccato di 23", mentre Pontus Tidemand, sempre su Skoda, è a 24"2.

La prima giornata di gara termina qui. I piloti torneranno al Parco Assistenza per il Service di fine giornata. La gara riprenderà domattina con la Prova Speciale 3, la Yeşilbelde 1 di 31,79 chilometri. La prima vettura scatterà alle ore 7:45 italiane.

Rally di Turchia - Classifica dopo la PS2