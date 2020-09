WRC, Rally Turchia, PS11: Ogier si ritira! Evans vede il successo

La Çetibeli 2 di 38,15 chilometri, che è stata PS9 e PS11 del Rally di Turchia, rimarrà impressa nella memoria di Sébastien Ogier per molto tempo. Dopo aver forato nel primo passaggio fatto su quel percorso e aver perso così oltre 1 minuto, nella PS11 il francese è stato costretto al ritiro.

Dopo i primi chilometri di prova, Ogier ha iniziato ad avvertire problemi derivanti dal motore della sua Yaris. Poi, al chilometro 16,7, ha deciso di fermarsi dopo aver visto del fumo uscire dal motore della sua vettura. Il 6 volte iridato non ha potuto fare altro che alzare il cofano della macchina e constatare di non poter fare altro se non fermarsi.

Per il Mondiale è un colpo clamoroso, perché Ogier perderà la leadership del campionato in favore del suo compagno di squadra, Elfyn Evans, ormai lanciato verso la conquista della seconda vittoria stagionale dopo l'inaspettato colpo di fortuna della PS9.

Evans, in questo weekend, non ha mai avuto il passo per vincere, ma le forature occorse oggi a Neuville - che è il primo degli inseguitori - Ogier e Loeb lo hanno proiettato inaspettatamente al vertice del quinto appuntamento del WRC 2020 e del Mondiale.

Neuville ha vinto la prova, mostrando ancora una volta di essere lui il più veloce in questo weekend. Il distacco da Evans era comunque troppo per essere colmato, così quando ha visto Ogier fermo in speciale ha rallentato e ha preferito salvaguardare le gomme per la Power Stage.

Una mossa sensata, date le insidie della PS11 in un Mondiale in cui finire le gare conta anche più del solito. Terzo tempo per Sébastien Loeb, che ha così messo in cassaforte un ottimo podio per sé, ma soprattutto per Hyundai, che potrebbe andare in testa al Mondiale Costruttori.

Rally di Turchia - Classifica generale dopo la PS11