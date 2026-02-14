Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

WRC | Rally Svezia, PS9-11: Evans torna davanti, Solberg assalta il podio

WRC
WRC
Rally di Svezia
WRC | Rally Svezia, PS9-11: Evans torna davanti, Solberg assalta il podio

MotoGP | Rivola: "Il 2026 è una prova del 9 per Bezzecchi, spero che la supereremo insieme"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Rivola: "Il 2026 è una prova del 9 per Bezzecchi, spero che la supereremo insieme"

FE | Come funzioneranno le Evo Sessions che metteranno al volante gli... influencer

Formula E
Formula E
Jeddah ePrix I
FE | Come funzioneranno le Evo Sessions che metteranno al volante gli... influencer

MotoGP | In Gresini sono convinti che Ducati abbia fatto "molti passi avanti" con la GP26

MotoGP
MotoGP
Presentazione MotoGP 2026
MotoGP | In Gresini sono convinti che Ducati abbia fatto "molti passi avanti" con la GP26

F1 | Antonelli ottimista: "La guida è molto diversa, ma mi sto divertendo"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Antonelli ottimista: "La guida è molto diversa, ma mi sto divertendo"

WEC | Porte girevoli: l'addio di Alpine mitigato dall'arrivo di Honda-Acura?

WEC
WEC
WEC | Porte girevoli: l'addio di Alpine mitigato dall'arrivo di Honda-Acura?

FE | DS Penske: la prima gara a Jeddah ha dato più spunti di quanto racconti il risultato

Formula E
Formula E
Jeddah ePrix I
FE | DS Penske: la prima gara a Jeddah ha dato più spunti di quanto racconti il risultato

Ghini: "Quando questa F1 troverà la sua vera identità?"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
Ghini: "Quando questa F1 troverà la sua vera identità?"
Prova Speciale
WRC Rally di Svezia

WRC | Rally Svezia, PS9-11: Evans torna davanti, Solberg assalta il podio

Katsuta è in difficoltà e lo scozzese ne approfitta per superarlo, con Pajari che potrebbe fare altrettanto, ma stando attendo al rientro dello svedese. Hyundai e Ford continuano ad inseguire a distanza.

Francesco Corghi
Modificato:
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto di: Toyota Racing

Elfyn Evans e Scott Martin sono tornati al comando del Rally di Svezia, coi protagonisti del WRC che questa mattina hanno trovato un tempo splendido e il sole ad illuminare le PS9 'Vännäs 1' (15,70km), PS10 'Sarsjöliden 1' (16,72km) e PS11 'Kolksele 1' (16,94km) coperte di neve e ghiaccio.

Il duo Toyota ha ricominciato decisamente più in forma di Katsuta/Johnston, i quali si sono trovati più in difficoltà perdendo terreno in tutte e tre le prove, vedendosi superati dalla Yaris dei compagni di squadra, vincitori nella PS9 e secondi nelle successive, ed ora al comando con un vantaggio di 16"1.

Chi si trova fra due fuochi sono Pajari/Salminen, da un lato a chiudere la mattinata a 12"9 dalla piazza d'onore, ma rincorsi dai redivivi Solberg/Edmondson che si sono portati con la loro Toyota al quarto posto grazie al successo nella PS11 e a due crono da Top3 nelle altre, riducendo a 24" il margine dai finlandesi.

A seguire, mantengono la Top5 Lappi/Mälkönen che sono i migliori degli alfieri Hyundai, tenendosi alle spalle i compagni Fourmaux/Coria e - più distanti - Neuville/Wydaeghe.

Tutto invariato anche per quel che riguarda le Ford di M-Sport, con Armstrong/Byrne sempre ottavi ad 1' dalle i20 N e con un margine simile sulla Puma di McErlean/Treacy.

Intanto segnaliamo il rientro in azione della Puma di Sesks/Francis, vincitrice della PS10 e con il difficile compito di fare da apripista assieme alla Toyota di Bertelli/Scattolin, attardata ulteriormente con 20" di penalità per un ritardo ad un controllo orario nella giornata di ieri e sempre in risalita verso i primi 20 generali.

In Classe WRC2 il duello serratissimo fra le Toyota vede un tentativo di allungo da parte dei leader Korhonen/Viinikka (Rautio Motorsport), che hanno guadagnato qualcosina nei confronti di Suninen/Hussi, mentre la Škoda guidata da Joona/Linnaketo è sempre terza con mezzo minuto di distacco dalla vetta.

Il programma del pomeriggio prevede la ripetizione dei tre percorsi appena terminati (inizio alle ore 15;10) e il ritorno sulla PS 'Umeå Sprint' come spettacolo conclusivo in serata.

Pos. Pilota / Co-pilota
Vettura		 Classe Tempo PS
Penalità		 Tempo totale Diff. leader
Diff. precedente
1 Evans/ Martin
Toyota GR Yaris Rally1 		 RC1
1		 01:35:43.9 01:35:43.9 00:00:00.0
00:00:00.0
2 Katsuta  / Johnston
Toyota GR Yaris Rally1 		 RC1
2		 01:36:00.0 01:36:00.0 00:00:16.1
00:00:16.1
3 Pajari / Salminen
Toyota GR Yaris Rally1 		 RC1
3		 01:36:12.9 01:36:12.9 00:00:29.0
00:00:12.9
4 Solberg / Edmondson
Toyota GR Yaris Rally1 		 RC1
4		 01:36:36.9 01:36:36.9 00:00:53.0
00:00:24.0
5 Lappi / Mälkönen
Hyundai i20 N Rally1 		 RC1
5		 01:36:46.9 01:36:46.9 00:01:03.0
00:00:10.0
6 Fourmaux / Coria
Hyundai i20 N Rally1 		 RC1
6		 01:36:56.2 01:36:56.2 00:01:12.3
00:00:09.3
7 Neuville / Wydaeghe
Hyundai i20 N Rally1 		 RC1
7		 01:37:44.4 01:37:44.4 00:02:00.5
00:00:48.2
8 Armstrong / Byrne
Ford Puma Rally1 		 RC1
8		 01:38:51.9 01:38:51.9 00:03:08.0
00:01:07.5
9 McErlean / Treacy
Ford Puma Rally1 		 RC1
9		 01:39:43.3 01:39:43.3 00:03:59.4
00:00:51.4
10 Korhonen / Viinikka
Toyota GR Yaris Rally2 		 RC2
1		 01:42:24.6 01:42:24.6 00:06:40.7
00:02:41.3

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente WRC | Rally Svezia, PS5-8: Katsuta vola e chiude da leader

Top Comments

More from
Francesco Corghi

WEC | Porte girevoli: l'addio di Alpine mitigato dall'arrivo di Honda-Acura?

WEC
WEC
WEC | Porte girevoli: l'addio di Alpine mitigato dall'arrivo di Honda-Acura?

IGTC | Waters imprendibile, Pole e tripletta Mercedes a Bathurst

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
12h di Bathurst
IGTC | Waters imprendibile, Pole e tripletta Mercedes a Bathurst

WRC | Rally Svezia, PS5-8: Katsuta vola e chiude da leader

WRC
WRC
Rally di Svezia
WRC | Rally Svezia, PS5-8: Katsuta vola e chiude da leader

Ultime notizie

WRC | Rally Svezia, PS9-11: Evans torna davanti, Solberg assalta il podio

WRC
WRC WRC
Rally di Svezia
WRC | Rally Svezia, PS9-11: Evans torna davanti, Solberg assalta il podio

MotoGP | Rivola: "Il 2026 è una prova del 9 per Bezzecchi, spero che la supereremo insieme"

MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | Rivola: "Il 2026 è una prova del 9 per Bezzecchi, spero che la supereremo insieme"

FE | Come funzioneranno le Evo Sessions che metteranno al volante gli... influencer

Formula E
FE Formula E
Jeddah ePrix I
FE | Come funzioneranno le Evo Sessions che metteranno al volante gli... influencer

MotoGP | In Gresini sono convinti che Ducati abbia fatto "molti passi avanti" con la GP26

MotoGP
MtGP MotoGP
Presentazione MotoGP 2026
MotoGP | In Gresini sono convinti che Ducati abbia fatto "molti passi avanti" con la GP26