WRC | Rally Svezia, PS9-11: Evans torna davanti, Solberg assalta il podio

Elfyn Evans e Scott Martin sono tornati al comando del Rally di Svezia, coi protagonisti del WRC che questa mattina hanno trovato un tempo splendido e il sole ad illuminare le PS9 'Vännäs 1' (15,70km), PS10 'Sarsjöliden 1' (16,72km) e PS11 'Kolksele 1' (16,94km) coperte di neve e ghiaccio.

Il duo Toyota ha ricominciato decisamente più in forma di Katsuta/Johnston, i quali si sono trovati più in difficoltà perdendo terreno in tutte e tre le prove, vedendosi superati dalla Yaris dei compagni di squadra, vincitori nella PS9 e secondi nelle successive, ed ora al comando con un vantaggio di 16"1.

Chi si trova fra due fuochi sono Pajari/Salminen, da un lato a chiudere la mattinata a 12"9 dalla piazza d'onore, ma rincorsi dai redivivi Solberg/Edmondson che si sono portati con la loro Toyota al quarto posto grazie al successo nella PS11 e a due crono da Top3 nelle altre, riducendo a 24" il margine dai finlandesi.

A seguire, mantengono la Top5 Lappi/Mälkönen che sono i migliori degli alfieri Hyundai, tenendosi alle spalle i compagni Fourmaux/Coria e - più distanti - Neuville/Wydaeghe.

Tutto invariato anche per quel che riguarda le Ford di M-Sport, con Armstrong/Byrne sempre ottavi ad 1' dalle i20 N e con un margine simile sulla Puma di McErlean/Treacy.

Intanto segnaliamo il rientro in azione della Puma di Sesks/Francis, vincitrice della PS10 e con il difficile compito di fare da apripista assieme alla Toyota di Bertelli/Scattolin, attardata ulteriormente con 20" di penalità per un ritardo ad un controllo orario nella giornata di ieri e sempre in risalita verso i primi 20 generali.

In Classe WRC2 il duello serratissimo fra le Toyota vede un tentativo di allungo da parte dei leader Korhonen/Viinikka (Rautio Motorsport), che hanno guadagnato qualcosina nei confronti di Suninen/Hussi, mentre la Škoda guidata da Joona/Linnaketo è sempre terza con mezzo minuto di distacco dalla vetta.

Il programma del pomeriggio prevede la ripetizione dei tre percorsi appena terminati (inizio alle ore 15;10) e il ritorno sulla PS 'Umeå Sprint' come spettacolo conclusivo in serata.

Pos. Pilota / Co-pilota

Vettura Classe Tempo PS

Penalità Tempo totale Diff. leader

Diff. precedente 1 Evans/ Martin

Toyota GR Yaris Rally1 RC1

1 01:35:43.9 01:35:43.9 00:00:00.0

00:00:00.0 2 Katsuta / Johnston

Toyota GR Yaris Rally1 RC1

2 01:36:00.0 01:36:00.0 00:00:16.1

00:00:16.1 3 Pajari / Salminen

Toyota GR Yaris Rally1 RC1

3 01:36:12.9 01:36:12.9 00:00:29.0

00:00:12.9 4 Solberg / Edmondson

Toyota GR Yaris Rally1 RC1

4 01:36:36.9 01:36:36.9 00:00:53.0

00:00:24.0 5 Lappi / Mälkönen

Hyundai i20 N Rally1 RC1

5 01:36:46.9 01:36:46.9 00:01:03.0

00:00:10.0 6 Fourmaux / Coria

Hyundai i20 N Rally1 RC1

6 01:36:56.2 01:36:56.2 00:01:12.3

00:00:09.3 7 Neuville / Wydaeghe

Hyundai i20 N Rally1 RC1

7 01:37:44.4 01:37:44.4 00:02:00.5

00:00:48.2 8 Armstrong / Byrne

Ford Puma Rally1 RC1

8 01:38:51.9 01:38:51.9 00:03:08.0

00:01:07.5 9 McErlean / Treacy

Ford Puma Rally1 RC1

9 01:39:43.3 01:39:43.3 00:03:59.4

00:00:51.4 10 Korhonen / Viinikka

Toyota GR Yaris Rally2 RC2

1 01:42:24.6 01:42:24.6 00:06:40.7

00:02:41.3