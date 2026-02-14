WRC | Rally Svezia, PS9-11: Evans torna davanti, Solberg assalta il podio
Katsuta è in difficoltà e lo scozzese ne approfitta per superarlo, con Pajari che potrebbe fare altrettanto, ma stando attendo al rientro dello svedese. Hyundai e Ford continuano ad inseguire a distanza.
Elfyn Evans e Scott Martin sono tornati al comando del Rally di Svezia, coi protagonisti del WRC che questa mattina hanno trovato un tempo splendido e il sole ad illuminare le PS9 'Vännäs 1' (15,70km), PS10 'Sarsjöliden 1' (16,72km) e PS11 'Kolksele 1' (16,94km) coperte di neve e ghiaccio.
Il duo Toyota ha ricominciato decisamente più in forma di Katsuta/Johnston, i quali si sono trovati più in difficoltà perdendo terreno in tutte e tre le prove, vedendosi superati dalla Yaris dei compagni di squadra, vincitori nella PS9 e secondi nelle successive, ed ora al comando con un vantaggio di 16"1.
Chi si trova fra due fuochi sono Pajari/Salminen, da un lato a chiudere la mattinata a 12"9 dalla piazza d'onore, ma rincorsi dai redivivi Solberg/Edmondson che si sono portati con la loro Toyota al quarto posto grazie al successo nella PS11 e a due crono da Top3 nelle altre, riducendo a 24" il margine dai finlandesi.
A seguire, mantengono la Top5 Lappi/Mälkönen che sono i migliori degli alfieri Hyundai, tenendosi alle spalle i compagni Fourmaux/Coria e - più distanti - Neuville/Wydaeghe.
Tutto invariato anche per quel che riguarda le Ford di M-Sport, con Armstrong/Byrne sempre ottavi ad 1' dalle i20 N e con un margine simile sulla Puma di McErlean/Treacy.
Intanto segnaliamo il rientro in azione della Puma di Sesks/Francis, vincitrice della PS10 e con il difficile compito di fare da apripista assieme alla Toyota di Bertelli/Scattolin, attardata ulteriormente con 20" di penalità per un ritardo ad un controllo orario nella giornata di ieri e sempre in risalita verso i primi 20 generali.
In Classe WRC2 il duello serratissimo fra le Toyota vede un tentativo di allungo da parte dei leader Korhonen/Viinikka (Rautio Motorsport), che hanno guadagnato qualcosina nei confronti di Suninen/Hussi, mentre la Škoda guidata da Joona/Linnaketo è sempre terza con mezzo minuto di distacco dalla vetta.
Il programma del pomeriggio prevede la ripetizione dei tre percorsi appena terminati (inizio alle ore 15;10) e il ritorno sulla PS 'Umeå Sprint' come spettacolo conclusivo in serata.
|Pos.
|Pilota / Co-pilota
Vettura
|Classe
|Tempo PS
Penalità
|Tempo totale
|Diff. leader
Diff. precedente
|1
|Evans/ Martin
Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
1
|01:35:43.9
|01:35:43.9
|00:00:00.0
00:00:00.0
|2
|Katsuta / Johnston
Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
2
|01:36:00.0
|01:36:00.0
|00:00:16.1
00:00:16.1
|3
|Pajari / Salminen
Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
3
|01:36:12.9
|01:36:12.9
|00:00:29.0
00:00:12.9
|4
|Solberg / Edmondson
Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
4
|01:36:36.9
|01:36:36.9
|00:00:53.0
00:00:24.0
|5
|Lappi / Mälkönen
Hyundai i20 N Rally1
|RC1
5
|01:36:46.9
|01:36:46.9
|00:01:03.0
00:00:10.0
|6
|Fourmaux / Coria
Hyundai i20 N Rally1
|RC1
6
|01:36:56.2
|01:36:56.2
|00:01:12.3
00:00:09.3
|7
|Neuville / Wydaeghe
Hyundai i20 N Rally1
|RC1
7
|01:37:44.4
|01:37:44.4
|00:02:00.5
00:00:48.2
|8
|Armstrong / Byrne
Ford Puma Rally1
|RC1
8
|01:38:51.9
|01:38:51.9
|00:03:08.0
00:01:07.5
|9
|McErlean / Treacy
Ford Puma Rally1
|RC1
9
|01:39:43.3
|01:39:43.3
|00:03:59.4
00:00:51.4
|10
|Korhonen / Viinikka
Toyota GR Yaris Rally2
|RC2
1
|01:42:24.6
|01:42:24.6
|00:06:40.7
00:02:41.3
