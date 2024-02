WRC | Rally Svezia, PS9-10: Katsuta KO. Lappi in fuga

La seconda tappa del Rally di Svezia sembrava essere iniziata in modo soporifero, con una PS9 che poco aveva inciso sulla classifica generale. La PS10, invece, ha letteralmente sconvolto tutto.

Il duello per il successo, che sembrava poter durare per tutta la giornata, per la prima posizione s'è improvvisamente interrotto. Takamoto Katsuta, concentrato nel recuperare i pochi decimi che lo separavano dal leader Esapekka Lappi, ha commesso un errore nella Sarsjoliden 1 di 14,23 chilometri ed è stato costretto al ritiro.

Il giapponese di Toyota Gazoo Racing, unico vero rivale dell'amico ed ex compagno di squadra Lappi, ha impostato male una curva destrorsa perdendo il posteriore della sua Yaris Rally1. La vettura ha colpito il banco di neve all'esterno della curva, per poi fare pendolo e infilarsi con il muso nello stesso banco di neve.

La GR Yaris di Katsuta è rimasta bloccata e danneggiata all'anteriore. Questo ha spalancato la strada a Lappi, sesto di speciale ma ora sempre più primo e lanciato verso quello che sarebbe il secondo successo in carriera nel WRC dopo quello ottenuto nel 2017, all'esordio, con la Toyota Yaris WRC Plus.

Il ritiro di Katsuta ha spalancato le porte della seconda posizione a un sempre solido Adrien Fourmaux. Il francese del team M-Sport è alle prese con Elfyn Evans, ripartito forte per cercare di strappargli la posizione e salire lui nella piazza d'onore.

Fourmaux, però, è stato bravo a respingere gli attacchi del gallese e ora ha un margine di 11"4 sul rivale. I due si contenderanno la seconda posizione sino al termine della giornata.

Scivolano indietro - comprensibilmente - le vetture Rally2 di Oliver Solberg e Georg Linnamae. I due grandi protagonisti e sorprese della prima tappa stanno inziando a pagare un fondo molto meno favorevole rispetto a quello di ieri. Ecco perché si sono visti superare sia da Fourmaux che da Evans.

inoltre, alle loro spalle sta tornando su anche Thierry Neuville. Il belga, che ieri aveva chiuso all'11esimo posto per via di un guasto al motore sulla sua Hyundai i20 N Rally1 e di una penalizzazione di 40 secondi per essere arrivato in ritardo a un Controllo Orario è ora sesto.

Davanti al leader del Mondiale c'è Linnamae, staccato di appena 3"9. Per raggiungere Solberg, invece, dovrà fare molto di più. Ma mantenendo il passo mostrato nelle prime due prove di oggi, non dovrebbe avere troppi problemi a salire in quarta piazza alle spalle del principale rivale per il titolo iridato.