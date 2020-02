WRC, Rally Svezia, PS8: Rovanpera supera Ogier e torna terzo

Elfyn Evans st cannibalizzando il Rally di Svezia. Nella giornata odierna, la seconda di gara in questa edizione 2020 ampiamente ridotta, il pilota della Toyota ha vinto tutte e 3 le speciali svolte sino a questo momento.

Il tris è stato centrato con lo scratch ottenuto nella Nyckelvattnet 2 di 18,94 chilometri, nonostante il gallese abbia rischiato di finire fuori dalla sede stradale in una curva sinistrorsa dell'ultimo settore.

Evans è stato molto bravo a recuperare il controllo della sua Toyota Yaris WRC numero 33 e a chiudere davanti a tutti la stage che aveva dominato sin dal primo intermedio. Grazie a questo successo ora Evans può gestire un vantaggio di 16"9 nei confronti di Ott Tanak, primo degli inseguitori.

In questa prova Tanak è apparso meno aggressivo, forse sapendo di potersi accontentare del secondo posto dopo l'errore che lo ha portato a fare un terribile incidente nella gara d'esordio con Hyundai lo scorso mese a Monte-Carlo.

La gara si è infiammata - a dispetto dei -11 gradi in Svezia - grazie al duello per il terzo posto che vede grandi protagonisti Kalle Rovanpera e Sébastien Ogier. I due, compagni di squadra nel team Toyota Gazoo Racing, si sono scambiati la posizione ancora una volta.

In questo caso è stato Rovanpera a ottenere un risultato che lo ha riportato in terza posizione nella generale, mentre Ogier non è riuscito a mantenere un passo degno di quello del giovane finlandese. Kalle sta mostrando tutto il suo talento in questo fine settimana, complice anche un fondo che conosce bene (è simile a quello finlandese, più che al classico manto di neve svedese).

Esapekka Lappi ha estratto dal cilindro un'ottima prova al volante della prima Ford Fiesta WRC del team M-Sport, difendendo al meglio la sua quinta posizione dagli attacchi di Thierry Neuville. In questa prova Lappi ha aumentato il suo vantaggio nei confronti del belga della Hyundai, ora staccato di 4"9.

Rally di Svezia - Classifica dopo la PS8