WRC | Rally Svezia, PS8: Lappi chiude in testa

Al Rally di Svezia 2024 è lotta tra gregari. Esapekka Lappi ha chiuso la prima tappa del secondo evento della nuova stagione WRC al comando dopo aver preso le redini della classifica generale nella PS7 e averla rafforzata nell'ultima di giornata, la corta PS8 Umea Sprint 2 in cui ha firmato un altro scratch.

Grazie a questo successo di stage Lappi ha portato il suo vantaggio a 3"2 sublimando un inseguimento che durava da tutto il giorno e concretizzato nella PS7 dopo un'ottima prova, quella più lunga della giornata, in cui ha sfruttato un errore di Katsuta per beffarlo e strappargli il comando.

Hyundai Motorsport chiude così davanti a tutti dopo aver già vinto il Rallye Monte-Carlo, mentre le speranze di successo di Toyota Gazoo Racing sono tutte nelle mani di Takamoto Katsuta. Il giapponese ha per la prima volta in carriera la grande opportunità di vincere un evento assoluto WRC, ma anche il peso di avere un marchio come Toyota sulle sue spalle. Sarà in grado di sopportarlo e battere Lappi?

La giornata di domani, a tal riguardo, sarà probabilmente decisiva ai fini della definizione della classifica generale e per la lotta per la vittoria. Dietro i primi due troviamo, clamorosamente, una vettura Rally2. Si tratta della Skoda Fabia RS di Oliver Solberg ed Elliott Edmondson.

Solberg, grazie a un'ottima posizione di partenza e alle condizioni meteo e del fondo delle prove, è riuscito a scalare la classifica stage dopo stage, sino a chiudere addirittura al terzo posto, con un vantaggio di 5"6 nei confronti di Adrien Fourmaux, bravo a portare la Ford Puma Rally1 Hybrid al quarto posto e a un passo dal podio.

Elfyn Evans si è ripreso la Top 5 proprio sul filo di lana, superando l'altra sorpresa di giornata Georg Linnamae con la Toyota GR Yaris Rally2. L'estone è sesto, ma staccato di appena 1 decimo nei confronti di Evans che ora gli sta davanti. Bene anche le altre Toyota GR Yaris Rally2, con il settimo posto di Sami Pajari e l'ottavo di Roope Kohronen, senza dimenticare il nono di Mikko Heikkila.

Chiude la Top 10 la Skoda Fabia Rally2 di Lauri Joona, che tiene fuori dalle prime posizioni di appena 3 decimi la Hyundai i20 N Rally1 del leader del Mondiale Thierry Neuville. Il belga è scivolato fuori dalla zona punti a causa di un problema al motore (pressione della benzina) che lo ha costretto a prendere 40 secondi di penalità per essere arrivato 4 minuti in ritardo al Controllo Orario della prima prova del pomeriggio.

14esimo posto per Lorenzo Bertelli, il quale dopo aver sbattuto contro un banco di neve ha provato a mettere in piedi una rimonta per riguadagnare la Top 10. Male Kalle Rovanpera e Ott Tanak, entrambi ritirati per un incidente ad appena una curva di distanza. Entrambi dovrebbero regolarmente ripartire nella giornata di domani.

La prima tappa del Rally di Svezia termina qui. Riprenderà domani con la PS9, la Vännäs 1 di 15,65 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle 7:45 italiane.