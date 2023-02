WRC | Rally Svezia, PS7: Tanak si riavvicina a Breen

Carica lettore audio

A Ott Tanak è servito un evento e un giorno di gara per tornare a vincere una prova speciale da pilota ufficiale M-Sport Ford dopo 5 anni dall'ultima. Lo ha fatto nella PS7 del Rally di Svezia, la Botsmark 21 di 25,81 chilometri.

L'estone, campione del mondo WRC 2019, ha fermato il cronometro in 12'02"3, risultando più veloce di appena 9 decimi rispetto a Esapekka Lappi. Non un risultato qualunque, perché Tanak è così riuscito a ridurre il suo ritardo dal leader dell'evento, Craig Breen. Ora, tra i due, ci sono appena 6"4.

Tanak proverà a ridurre ancora il suo gap dall'irlandese di Hyundai Motorsport nell'ultima prova speciale prevista per oggi e che scatterà alle 19:05 italiane.

Torna ad accendersi il duello tra i piloti che in questo fine settimana potrebbero contendersi la leadership del Mondiale Piloti, ossia Kalle Rovanpera e Thierry Neuville. Il belga è stato autore di un errore tra il secondo e il terzo intertempo, ma è comunque riuscito a recuperare 4 secondi nei confronti del rivale.

Ora Rovanpera ha un margine di 3"2 sul rivale per la quinta posizione, ma entrambi sono stati battuti da Elfyn Evans. Il gallese ha beneficiato dei cambi di assetto fatti dal suo team durante il Service di metà giornata e ora il quarto posto è sempre più nelle sue mani.

Craig Breen, leader della classifica del Rally di Svezia, ha provato a gestire le gomme in vista dell'ultima speciale, ma non è riuscito a farlo nel modo in cui avrebbe voluto. Il suo margine si è quasi dimezzato e non potrà più gestire nella PS8, con un Tanak così deciso a riprendersi la prima posizione.

WRC 2023 - Rally di Svezia - Classifica generale dopo la PS7

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Classe 1 Breen/Fulton Hyundai i20 N Rally1 55'33”1 WRC 2 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +6"4 WRC 3 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +14"1 WRC 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +27"9 WRC 5 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +35"4 WRC 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +38"6 WRC 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +1'05"5 WRC 8 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +2'54"2 WRC2 9 Huttunen/Linnaketo Skoda Fabia R5 +3'25"1 WRC2 10 Veiby/Eriksen Volkswagen Polo GTI R5 +3'27"0 WRC2