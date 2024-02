WRC | Rally Svezia, PS7: Lappi nuovo leader della gara

Come prevedibile, Esapekka Lappi ha messo la freccia ed è diventato il nuovo leader del Rally di Svezia. Il pilota finlandese di Hyundai Motorsport ha vinto la Floda 2 di 28,25 chilometri e ha fatto meglio di Takamoto Katsuta di 2"1. Questo lo ha portato a eliminare il ritardo di tre decimi che aveva sino alla prova precedente e ora comanda la classifica generale con 1"8 di margine.

Lappi ha sfruttato molto bene una piccola - ma significativa in termini di tempo - sbavatura di Katsuta nell'ultimo settore per aprire il margine necessario per il cambio di leadership. Partito molto bene nella prima metà della prova, Esapekka ha progressivamente perso tutto il margine che aveva sino ad arrivare all'ultimo settore, dove ha sfruttato l'errore del rivale.

Ora i due si sfideranno nell'ultima prova di oggi, la breve Umea Sprint 2 di poco più di 5 chilometri, per vedere chi sarà il leader del secondo evento del WRC 2024 al termine di questa seconda giornata di gara.

Dietro i due contendenti al successo c'è la vera, grande sorpresa di giornata: Oliver Solberg. Il norvegese del team TokSport è leader nel WRC2 e addirittura terzo nella classifica generale assoluta con la sua Skoda Fabia RS Rally2.

Il terzo tempo colto nella PS7 è stato sufficiente per portarlo davanti al pur buono Adrien Fourmaux e arrivare all'ultima prova con la possibilità di andare a riposo in zona podio. Una giornata surreale per diversi protagonisti del WRC, che rimarrà tra le più sorprendenti degli ultimi 10 anni.

Adrien Fourmaux sta tenendo molto alto il nome di Ford e M-Sport con una gara competitiva e accorta, senza sbavature. Il quarto posto a 7"8 dal podio è un buon biglietto da visita dopo l'altrettanto valido Rallye Monte-Carlo: il transalpino sta ripagando la fiducia che la squadra di Richard Millener ha riposto in lui, anche se dovrà finire anche questo evento per portare a termine un inizio di stagione al di sopra delle aspettative.

Al pari di Solberg, anche Georg Linnamae è tra i grandi protagonisti della giornata. L'estone è salito al quinto posto nella classifica generale al volante della prima Toyota GR Yaris Rally2 superando addirittura Elfyn Evans. Il gallese, ora costretto a partire per primo in speciale dopo il guasto al motore che ha rallentato Neuville ad inizio giro pomeridiano, è in crisi di grip e la sta pagando cara in termini di tempo.

Ora Evans è tallonato da un'altra Toyota Yaris GR, ma si tratta della Rally2 di Sami Pajari, salito settimo davanti alle vetture gemelle di Mikko Heikkila e Roope Korhonen, anche loro con una Taris Rally2. Lauri Joona completa la Top 10 assoluta, con Thierry Neuville che si è rifatto sotto e ora è 11esimo dopo aver recuperato 3 posizioni.

Nikolay Gryazin ha perso diverso tempo in prova per essere rimasto bloccato in un banco di neve, mentre Lorenzo Bertelli continua nella sua scalata attestandosi in 15esima piazza.