WRC | Rally Svezia, PS6: Lappi prende Katsuta. Neuville nei guai

Il giro pomeridiano della prima tappa del Rally di Svezia rischia di diventare a tutti gli effetti la mezza giornata più clamorosa degli ultimi anni per ciò che riguarda il WRC.

Esapekka Lappi ha vinto la PS6 Norrby 2 di 12,36 chilometri rosicchiando quasi tutto il ritardo che aveva nei confronti del leader dell'evento, Takamoto Katsuta, autore sì del terzo tempo di speciale, ma che ormai hai il finlandese alle calcagna.

Probabilmente la lotta per il primo posto - almeno oggi - si deciderà nella prossima speciale. Katsuta la comincerà con appena tre decimi di vantaggio su Lappi in una prova di oltre 28 chilometri da disputare al buio, con il sole già tramontato.

Tra i due nella prova si è piazzato Georg Linnamae, bravo a confermarsi con la prima Rally2, una Toyota GR Yaris Rally2, dopo lo scratch ottenuto nella PS5. Molto bene anche Fabrizio Zaldivar con la Skoda Fabia RS Rally2, quarto davanti al solito Oliver Solberg, sempre più quinto nella classifica generale assoluta.

Da segnalare il problema al motore che ha afflitto Thierry Neuville prima di entrare in prova. Il leader del Mondiale ha dovuto scendere dalla sua I20 N Rally1 prima della partenza della prova per provare a far ripartire la sua vettura. Dopo alcuni tentativi, aiutato dal navigatore Martijn Wydaeghe, è riuscito nel suo intento, ma entrando in prova dopo Evans.

Neuville è arrivato al Controllo Orario con 4 minuti di ritardo: questo gli è costato 40 secondi da aggiungere al tempo complessivo del belga. Neuville, con questo problema, è scivolato addirittura in 13esima posizione nella classifica generale.

Cambio importante nella classifica generale che coinvolge Adrien Fourmaux ed Elfyn Evans. Il gallese è entrato in prova per primo a causa del problema al motore che ha colpito Neuville e, così, ha perso diversi secondi, permettendo al francese di M-Sport a salire addirittura terzo, sul podio virtuale.