WRC | Rally Svezia, PS6: Breen si ripete. Testacoda per Lappi

Craig Breen concede il bis vincendo anche la Prova Speciale 6 del Rally di Svezia, la Sarsjoliden 2 di 14,23 chilometri, e aumentando il suo vantaggio nella classifica generale nei confronti dei diretti rivali.

L'irlandese di Hyundai Motorsport ha battuto Elfyn Evans, migliore degli avversari in questa prova, con 2"6 di margine, ma soprattutto con 2"8 di vantaggio su Ott Tanak, primo inseguitore nella classifica generale.

Con questo risultato Breen ha ora oltre 10 secondi di margine sull'estone di M-Sport, con quest'ultimo che sta stringendo i denti per rimanere in seconda posizione e difendersi dagli attacchi di Esapekka Lappi.

A proposito del finlandese di Hyundai, il suo sesto tempo di speciale avrebbe potuto essere migliore di quanto non sia stato senza il testacoda compiuto nell'ultimo settore della prova. Un vero peccato per l'ex pilota di Toyota, perché sembrava ormai prossimo a conquistare la seconda posizione e a regalare a Hyundai la doppietta provvisoria.

In questa prova Kalle Rovanpera è riuscito a difendersi bene dagli attacchi di Thierry Neuville per via dei danni alla i20 N Rally1 con cui il belga deve fare i conti dal contatto con un banco di neve avvenuto nella prova precedente, la prima del giro pomeridiano.

Neuville deve fare a meno di mezzo splitter anteriore e di diverse parti aerodinamiche sempre sul muso della sua i20 N e questo lo penalizza, conferendogli un sottosterzo pronunciato.

Arrivano novità non buone per Takamoto Katsuta. Il giapponese è entrato regolarmente in prova, ma dopo pochi chilometri è stato costretto a fermarsi per una perdita di liquidi dal radiatore della sua Yaris. Così il pilota di Toyota è stato costretto al ritiro.

E' andata meglio a Lorenzo Bertelli, anche lui protagonista di un contatto con un banco di neve che lo ha bloccato per diversi secondi. L'italiano è riuscito a tornare in prova e a terminarla solo grazie all'intervento del pubblico che si trovava in quella zona.

WRC 2023 - Rally di Svezia - Classifica generale dopo la PS6

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Classe 1 Breen/Fulton Hyundai i20 N Rally1 41'26”7 WRC 2 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +10"5 WRC 3 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +17"3 WRC 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +26"1 WRC 5 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +28"2 WRC 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +35"3 WRC 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +52"3 WRC 8 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +2'16"2 WRC2 9 Pajari/Malkonen Skoda Fabia RS Rally2 +2'24"7 WRC2 10 Huttunen/Linnaketo Skoda Fabia R5 +2'37"5 WRC2