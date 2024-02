WRC | Rally Svezia, PS5: scratch di Linnamae con una Rally2!

Clamoroso in Svezia, è proprio il caso di dirlo. La prima prova speciale del giro pomeridiano della prima tappa ha regalato una sorpresa inattesa: la PS5 #42 Brattby 2 di 10,76 chilometri è stata vinta da una Rally2, quella di Georg Linnamae.

Il pilota estone, al volante della Toyota GR Yaris Rally2, ha fermato il cronometro in 6'50"6, precedendo altre 4 Rally2, sintomo di come, passaggio dopo passaggio, il fondo sia andato migliorando. La neve, caduta fitta da stamattina, ha per una volta penalizzato le Rally1, che si sono viste surclassate dalle vetture di classe inferiore.

Linnamae ha preceduto di 2"4 un Oliver Solberg sempre più leader della classe WRC2 e addirittura salito in quinta posizione nella classifica generale dopo aver superato Thierry Neuville, sempre in difficoltà di grip essendo costretto ad aprire tutte le prove speciali del venerdì.

Terzo tempo per Mikko Heikkila con la seconda Toyota GR Yaris Rally2, più lento di appena 2 decimi rispetto a Solberg. Quarto posto per un altro finlandese, Lauri Joona sulla seconda Fabia RS Rally2, mentre la Top 5 è completata da Fabrizio Zaldivar, quinto a 4"6 dalla vetta della classifica di stage.

La prima Rally1 è la Hyundai i20 N di Esapekka Lappi. Il finlandese è ripartito molto forte questo pomeriggio, dimezzando così il suo distacco che lo separava dal leader Takamoto Katsuta. Ora il giapponese di Toyota Gazoo Racing ha 5"3 di vantaggio proprio sull'ex compagno di squadra, tornato pienamente il gioco per il successo.

La seconda e ultima Rally1 in Top 10 è proprio quella di Katsuta, in decima posizione. Tra Lappi e il giapponese ci sono anche Sami Pajari, Roope Korhonen ed Emil Lindholm, tutti con vetture Rally2.

Si riapre in maniera inattesa anche la lotta per il terzo gradino del podio, con Adrien Fourmaux autore di una buona prova tra le Rally1 e ora a 2"4 da Elfyn Evans. Il gallese ha avuto le stesse problematiche patite da Neuville per essere entrato in prova per secondo.