WRC | Rally Svezia, PS5: Breen nuovo leader. Katsuta capotta

La prima prova pomeridiana del Rally di Svezia ha regalato un cambio al vertice della classifica generale, con Craig Breen che è riuscito a imporsi nella PS5, la Brattby 2 di 10,76 chilometri, diventando così il nuovo leader del secondo evento del WRC 2023.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha sfruttato al meglio la perfetta posizione di partenza per ottenere il miglior tempo e battere il primo dei rivali, il sorprendente Pierre-Louis Loubet, di 7"8 e scavalcare non solo il suo compagno di squadra Esapekka Lappi, ma anche l'ormai ex leader Ott Tanak.

In questa prova, dopo il passaggio mattutino, il fondo si è rovinato molto e a patire più di tutti sono stati i primi a scendere in prova. Non è un caso che i piloti al volante di una vettura Rally1 a ottenere i crono più lenti siano stati i primi 3 a entrare in stage (Rovanpera, Neuville ed Evans).

Dei tre appena citati, Kalle Rovanpera ha patito più di tutti, chiudendo la prova con 21"3 di ritardo nei confronti di Breen. Altra prova lampante che ben spiega le sue difficoltà è rendersi conto che Oliver Solberg ed Emil Lindholm, entrambi al volante di una Skoda Fabia RS Rally2, siano stati più veloci di lui, seppur di pochi decimi.

Evans, sfruttando le difficoltà del campione del mondo, è riuscito a superarlo nella classifica generale e a salire in quarta posizione. Rovanpera è ora braccato da Neuville e se le condizioni dovessero rimanere le seguenti sino al termine della giornata, è lecito pensare che Kalle andrà incontro a uno dei giorni più difficili da quando corre nel WRC.

Se Thierry Neuville è andato molto vicino a sbattere contro un banco di neve, recuperando però molto bene da una scivolata inattesa in uscita da una curva sinistrorsa, Takamoto Katsuta è stato il primo pilota a commettere un errore da cui non è riuscito a rimediare.

Tra il secondo e ultimo settore, il giapponese ha perso il retrotreno della sua GR Yaris Rally1 finendo per sbattere contro un banco di neve che delimitava la prova. La sua vettura, per inerzia, ha poi puntato col muso contro lo stesso banco. Nell'impatto la GR Yaris Rally1 del giapponese ha finito per capottare, riportando numerosi danni.

Arrivato al traguardo, Katsuta ha dovuto prendere atto della perdita del fascione anteriore, dello schiacciamento del cofano motore, del tettuccio e del baule, della perdita dei gruppi ottici posteriori e, soprattutto, dell'ala posteriore. Problema forse più grosso il fumo che usciva dal radiatore, rimasto senza protezione dopo la perdita del paraurti anteriore. Vedremo se il giapponese riuscirà a continuare o se, invece, sarà costretto al ritiro.

Nel WRC2 altri colpi di scena, con l'errore che ha visto protagonista Ole-Christian Veiby. Il norvegese ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo GTI R5 ed è finito in testacoda, perdendo oltre 35" dal leader e vincitore della prova Oliver Solberg. Molto sfortunato invece Teemu Suninen: il pilota di Hyundai ha dovuto procedere a passo d'uomo in stage a causa di un guasto, probabilmente legato al motore della i20 N Rally2.