WRC | Rally Svezia, PS5-8: Katsuta vola e chiude da leader
Il giapponese sfrutta la buona posizione di partenza e non sbaglia nulla, superato per 2"8 Evans, mentre Pajari completa il tris Toyota. Lappi e Fourmaux in Top5 con le Hyundai, incalzati ora dal redivivo Solberg. Una PS vinta dal deluso Neuville, Ford indietro.
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Foto di: Toyota Racing
La Tappa 1 del Rally di Svezia va in archivio con Takamoto Katsuta nuovo leader a sorpresa di questo secondo evento stagionale del WRC 2026.
Affiancato da Aaron Johnston alle note, il giapponese ha sfornato prestazioni da applausi nel pomeriggio che ha visto l'alfiere di Toyota aggiudicarsi la PS5 'Bygdsiljum 2' (27,55km) e la PS6 'Andersvattnet 2' (20,51km), sfruttando al meglio una posizione di partenza più arretrata rispetto ai rivali.
In questo modo, la Yaris #18 ha potuto godere di un percorso migliore con solchi tracciati nelle tratte di neve e ghiaccio, ma va anche detto che il nipponico non ha sbagliato niente (aggiungendo un paio di terzi crono nelle altre due tratte previste) e quindi è passato al comando meritatamente, superando per 2"8 i compagni di squadra Evans/Martin, alle prese con un giro pomeridiano più complicato rispetto al mattino.
Il tris Toyota è completato ancora una volta dagli ottimi Pajari/Salminen, che nei due percorsi più lunghi hanno chiuso secondi dietro ai leader ed ora occupano l'ultimo gradino del podio con 22"2 di ritardo da loro.
Lappi/Mälkönen restano quarti con 45"9 di ritardo dal vertice e migliori delle Hyundai, seguiti a 4"4 dai colleghi Fourmaux/Coria, che ora vedono negli specchietti i redivivi Solberg/Edmondson, ripartiti non benissimo dopo la sosta pranzo, ma risaliti a 0"7 dalla i20 N aggiudicandosi anche la PS8 'Umeå Sprint 1' (5,70km).
La coppia di Toyota ha superato nel finale di giornata la Hyundai di Neuville/Wydaeghe, vincitori della PS7 'Bäck 2' (11,53km), ma alle prese con una giornata molto difficile che non ha potuto certo far sorridere i belgi.
In casa M-Sport non sono ripartiti Sesks/Francis dopo le numerose forature del mattino e durante la PS7 è arrivata l'ennesima gomma a terra per Armstrong/Byrne, che crollano a 2'40" dal primato, ma restano comunque i migliori di marca Ford, dato che McErlean/Treacy hanno un distacco da loro di quasi 1'.
Nel frattempo, Lorenzo Bertelli e Simone Scattolin stanno pian piano recuperando sulle Rally2 che li precedono, cominciando a prendere la mano con la loro Toyota, avendo come obiettivo divertirsi e fare esperienza.
In Classe WRC2 prosegue il braccio di ferro tra i portacolori Toyota, con Korhonen/Viinikka che rimangono primi e in Top10 assoluta al volante della Yaris preparata dalla Rautio Motorsport, incalzati da quella di Suninen/Hussi, mentre la Škoda guidata da Joona/Linnaketo mantiene il terzo posto ad una decina di secondi da quelli davanti.
Il programma di sabato prevede altri tre percorsi differenti da ripetere due volte (PS9 in partenza alle ore 10;10) e un altro passaggio sulla Umeå Sprint come prova spettacolo in serata.
|Pos.
|Pilota / Co-pilota
Vettura
|Tempo PS
|Tempo totale
|
Diff. leader
Diff. precedente
|1
|Katsuta / Johnston
Toyota GR Yaris Rally1
|01:10:33.7
|01:10:33.7
|00:00:00.0
00:00:00.0
|2
|Evans / Martin
Toyota GR Yaris Rally1
|01:10:36.5
|01:10:36.5
|00:00:02.8
00:00:02.8
|3
|Pajari / Salminen
Toyota GR Yaris Rally1
|01:10:55.9
|01:10:55.9
|00:00:22.2
00:00:19.4
|4
|Lappi / Mälkönen
Hyundai i20 N Rally1
|01:11:19.6
|01:11:19.6
|00:00:45.9
00:00:23.7
|5
|Fourmaux / Coria
Hyundai i20 N Rally1
|01:11:24.0
|01:11:24.0
|00:00:50.3
00:00:04.4
|6
|Solberg / Edmondson
Toyota GR Yaris Rally1
|01:11:24.7
|01:11:24.7
|00:00:51.0
00:00:00.7
|7
|Neuville / Wydaeghe
Hyundai i20 N Rally1
|01:12:17.5
|01:12:17.5
|00:01:43.8
00:00:52.8
|8
|Armstrong / Byrne
Ford Puma Rally1
|01:13:14.0
|01:13:14.0
|00:02:40.3
00:00:56.5
|9
|McErlean / Treacy
Ford Puma Rally1
|01:14:05.5
|01:14:05.5
|00:03:31.8
00:00:51.5
|10
|Bertelli / Scattolin
Toyota GR Yaris Rally1
|01:23:10.7
00:00:20.0
|01:23:30.7
|00:12:57.0
00:09:25.2
