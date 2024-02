WRC | Rally Svezia, PS4: Rovanpera e Tanak si ritirano!

Una stage tremenda. L'ultima prova del giro mattutino odierno del Rally di Svezia ha regalato enormi colpi di scena che hanno ridisegnato in maniera importante la classifica generale del secondo evento del WRC 2024.

Kalle Rovanpera, leader sino al termine della PS3 del Rally di Svezia, è finito contro un banco di neve e ha danneggiato il retrotreno della sua GR Yaris Rally1 ed è stato costretto al ritiro. L'incidente non è stato trasmesso, almeno per ora, a livello video, ma l'effetto è stato devastante a livello sportivo, con il campione del mondo che è stato costretto al clamoroso ritiro mentre era già in fuga.

Non è tutto, perché un altro campione del mondo è stato costretto ad abbandonare la tappa di oggi. Stiamo parlando di Ott Tanak. Sceso in stage per terzo, l'estone ha perso il controllo della sua Hyundai i20 N Rally1 finendo per sbandare verso destra e poi puntare a sinistra e sbattere contro un banco di neve.

L'impatto ha danneggiato il radiatore della sua i20 ed è stato costretto a uscire dalla speciale in modalità puramente elettrica per non surriscaldare ulteriormente il motore, già privo dei liquidi di raffreddamento. Tanak occupava la terza posizione della classifica generale.

Con il ritiro di Rovanpera e Tanak, Takamoto Katsuta ha vinto la Prova Speciale 4, la lunga Floda 1 di 28,25 chilometri, battendo di 7 decimi il compagno di squadra Elfyn Evans. Il giapponese, con questo risultato e il ritiro di Rovanpera, è diventato il nuovo leader del Rally di Svezia.

Esapekka Lappi è il primo inseguitore, ma il finlandese di Hyundai, verso il chilometro 10 della stage, ha sbattuto in modo violento contro un banco di neve, danneggiando la carrozzeria della sua vettura nella parte anteriore sinistra. A quel punto, e dopo aver visto Tanak e Rovanpera a bordo strada, ha deciso di rallentare per non prendersi rischi. Il suo ritardo dal leader dell'evento è di 11"4.

Elfyn Evans è terzo a 13"3, in piena corsa per il secondo posto, mentre Adrien Fourmaux è salito al quarto posto. Per il pilota di M-Sport un buon inizio di gara, anche se ha rischiato grosso nella parte finale della prova, quando si è trovato in traiettoria la Hyundai i20 N Rally1 di Tanak, ferma a causa del surriscaldamento del motore. Fourmaux è stato bravissimo a evitarla, passando però uno spavento non da poco.

Thierry Neuville, chiamato ad aprire tutte le prove di oggi, ha deciso di non prendersi rischi. La sua è stata una prova comunque buona e i ritiri del compagno di squadra e di Rovanpera lo portano in Top 5 nella classifica generale.

Sfortunato Gregoire Munster, il quale si è dovuto fermare nel corso della prova a causa di una foratura alla gomma anteriore sinistra. L'olandese si è fermato per sostituire la ruota, perdendo oltre 4 minuti. Recupera diverse posizioni Lorenzo Bertelli, ora 15esimo assoluto e abbastanza vicino ai migliori di WRC2.

A tal proposito, strepitosa gara sino a ora di Oliver Solberg. Lo svedese ha un passo decisamente più alto di tutti i rivali e sta conducendo la classifica generale di classe con 19"7 di margine sul primo dei rivali, il finlandese Sami Pajari al volante della prima Toyota GR Yaris Rally2. Terza posizione per l'estone Georg Linnamae con la seconda Toyota GR Yaris Rally2.

Il giro mattutino della prima tappa del Rally di Svezia 2024 termina qui. L'evento riprenderà questo pomeriggio con la Prova Speciale 5, la #42 Brattby 2 di 10,76 chilometri che scatterà alle 14:36 italiane, quando entrerà in prova la Hyundai i20 N Rally1 di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe.