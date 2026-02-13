WRC | Rally Svezia, PS2-4: Solberg sbaglia troppo, Evans balza in testa
Due errori e una foratura fanno scivolare quinto lo svedese, mentre il suo compagno scozzese guida la tripletta Toyota davanti all'ottimo Katsuta e Pajari. Qualche grattacapo in Hyundai, sulle Ford disastro multiplo di gomme forate.
Foto di: Toyota Racing
Elfyn Evans si issa al comando del Rally di Svezia, coi protagonisti del WRC che hanno affrontato i primi tre percorsi previsti in questo venerdì mattina lungo i percorsi di neve e ghiaccio che hanno vissuto diversi colpi di scena.
Il portacolori di Toyota e il suo navigatore Scott Martin non hanno sbagliato nulla, cosa che invece non si può dire dei loro colleghi Oliver Solberg ed Elliott Edmondson; lo svedese, che partiva da leader dopo essersi portato a casa la PS1 di giovedì sera, è finito per due volte fuori strada, prima nella PS2 'Bygdsiljum 1' (27,55km) e poi nella PS3 'Andersvattnet 1' (20,51km).
In quest'ultima, l'escursione lungo un fosso gli ha provocato la foratura dell'anteriore sinistra e alcuni danni alla carrozzeria, perdendo parecchio terreno nei confronti dei rivali e riuscendo giusto a rifarsi nella PS4 'Bäck 1' (11,53km) centrando il primato che gli consente almeno di risalire in quinta posizione in classifica generale, a +36"3 dal primo posto.
Qui a guardare tutti dall'alto sono appunto Evans/Martin, vincitori delle PS2-3 e secondi nella PS4, mettendo sempre la loro Yaris davanti a quella dei compagni di marchio Katsuta/Johnston, fino a questo momento molto bravi e a 14"5 dalla vetta, seppur protagonisti di una lieve sbavatura nella PS3 perdendo qualcosina.
Positiva anche la prova di Pajari/Salminen che completano il tris Toyota con 23"3 di margine rispetto ai leader, seguiti ad 11"6 dalla Hyundai di Lappi/Mälkönen, i migliori delle i20 N dato che Fourmaux/Coria sono sesti, mentre Neuville/Wydaeghe hanno rischiato grosso finendo larghi e a cavallo di una banchina di neve, rovinando la parte anteriore della vettura e crollando al settimo posto con oltre un minuto e mezzo sul groppone.
Sulle Ford pare invece che la M-Sport abbia sbagliato le valutazioni sulle pressioni gomme, come ammesso anche dal team dopo che la mattinata nerissima ha visto tutte le Puma soffrire di forature o pneumatici afflosciati. I più tartassati sono stati Sesks/Francis, alle prese con entrambe le anteriori a terra nella PS2, per poi delaminare ancora l'anteriore sinistra nella PS3, completando la giornata rigonfiando una di quelle sostituite, ma ormai crollati a quasi 10' dai migliori.
Nella PS2 anche Armstrong/Byrne hanno accusato guai alla posteriore destra ed ora sono all'ottavo posto generale con dietro i loro compagni McErlean/Treacy, giunti al termine della PS3 con la posteriore destra K.O.
Non è andata meglio a Lorenzo Bertelli e Simone Scattolin, a rilento per buona parte della lunghissima PS2 per la foratura della posteriore sinistra che ha danneggiato non solo la carrozzeria della loro Toyota, ma anche i freni e dovendo fare molta attenzione nelle tratte successive.
Intanto in Classe WRC2 la lotta è piuttosto serrata fra le Toyota di Korhonen/Viinikka e Suninen/Hussi, divise da una manciata di secondi e con la Škoda guidata da Joona/Linnaketo in agguato, mentre si segnalano le uscite di strada di quelle nelle mani di Heikkilä/Temonen e Kołtun/Pleskot.
|Pos.
|Pilota / Co-pilota
Vettura
|Pos.
|Tempo PS
Penalità
|Tempo totale
|Diff. leader
Diff.precedente
|1
|Evans Elfyn / Martin Scott
Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
1
|00:35:55.8
|00:35:55.8
|00:00:00.0
00:00:00.0
|2
|Katsuta T. / Johnston Aaron
Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
2
|00:36:10.3
|00:36:10.3
|00:00:14.5
00:00:14.5
|3
|Pajari Sami / Salminen Marko
Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
3
|00:36:19.1
|00:36:19.1
|00:00:23.3
00:00:08.8
|4
|Lappi Esapekka / Mälkönen Enni
Hyundai i20 N Rally1
|RC1
4
|00:36:30.7
|00:36:30.7
|00:00:34.9
00:00:11.6
|5
|Solberg Oliver / Edmondson E.
Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
5
|00:36:32.1
|00:36:32.1
|00:00:36.3
00:00:01.4
|6
|Fourmaux Adrien / Coria Alexandre
Hyundai i20 N Rally1
|RC1
6
|00:36:32.2
|00:36:32.2
|00:00:36.4
00:00:00.1
|7
|Neuville T. / Wydaeghe M.
Hyundai i20 N Rally1
|RC1
7
|00:37:33.2
|00:37:33.2
|00:01:37.4
00:01:01.0
|8
|Armstrong Jon / Byrne Shane
Ford Puma Rally1
|RC1
8
|00:37:39.6
|00:37:39.6
|00:01:43.8
00:00:06.4
|9
|McErlean Joshua / Treacy Eoin
Ford Puma Rally1
|RC1
9
|00:38:27.2
|00:38:27.2
|00:02:31.4
00:00:47.6
|10
|Sesks M. / Francis Renārs
Ford Puma Rally1
|RC1
10
|00:45:21.0
|00:45:21.0
|00:09:25.2
00:01:09.1
