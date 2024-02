WRC | Rally Svezia, PS2-3: Rovanpera comanda su Katsuta

La prima tappa del Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2024, è ripartita questa mattina con la PS2 e la PS3, svolte praticamente in sequenza. Kalle Rovanpera, dopo aver vinto la prima stage ieri sera, si è ripetuto subito questa mattina e ha mantenuto la leadership della classifica generale.

Il campione del mondo in carica ha firmato il miglior tempo nella #42 Brattby 1 di 10,76 chilometri, la speciale dedicata a Craig Breen, battendo le Hyundai di Esapekka Lappi e Ott Tanak di 3"2. Poco più lento è stato Takamoto Katsuta con la seconda GR Yaris Rally1 a 3"5.

La classifica, però, si è delineata ancora meglio nella PS3, la Norrby 1 di 12,36 chilometri, con Esapekka Lappi vincitore della speciale. Il finlandese ha regalato il primo successo di stage a Hyundai in questo secondo evento stagionale, precedendo di 1"2 Kalle Rovanpera e 2 secondi su Takamoto Katsuta.

Questo ha portato Rovanpera ad avere un margine di 5"7 sul primo degli inseguitori nella classifica generale, il compagno di squadra Takamoto Katsuta, e 6"2 su un Ott Tanak risalito sino al terzo posto dopo la partenza prudente di ieri sera. Stesso discorso per Esapekka Lappi, ora quarto a 4 decimi dal compagno di squadra e in netta ascesa dopo questo buon inizio di mattinata.

Se i primi 4 sembrano già lanciati verso una lotta per il successo e per il podio, dal quinto posto in giù le differenze cronometriche sono a dir poco evidenti. Elfyn Evans è quinto a 18"3 dalla vetta ed è stato autore di un errore alla seconda curva della PS3. Il gallese è finito in testacoda, ma è stato bravo e fortunato a non sbattere contro il muro di neve che delimita la prova.

Questo lo ha portato a non rimanere bloccato, né a danneggiare la sua Yaris, potendo così riprendere tranquillamente la marcia verso il prosieguo della prova. La sua posizione di partenza, però, non lo sta aiutando affatto ed è difficile che possa rientrare in lotta per una posizione migliore.

Dietro di lui c'è il primo pilota di M-Sport, Adrien Fourmaux, che continua a ottenere tempi discreti. Il francese è èa 2"9 da Evans ed è seguito da Thierry Neuville. Il leader del Mondiale sta aprendo tutte le speciali per via della sua classifica, e questo su neve è a dir poco penalizzante. Non potrà fare altro che evitare errori, cercando di sfruttare eventualmente quelli commessi dai piloti che lo precedono per risalire la china.

Gregoire Munster si trova nel bel mezzo di un fine settimana in cui è chiamato a fare esperienza. I suoi tempi non sono competitivi, sebbene abbia una posizione di partenza invidiabile. Peccato poi per l'errore commesso da Lorenzo Bertelli nella PS3. L'italiano di Toyota è finito in testacoda, toccando un banco di neve. Per sua fortuna è riuscito a rientrare in prova, perdendo però diversi secondi.