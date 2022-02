WRC | Rally Svezia, PS18: Neuville risponde a Lappi

Carica lettore audio

Thierry Neuville risponde agli attacchi di Esapekka Lappi vincendo la penultima speciale del Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2022. Il pilota della Hyundai ha ottenuto il miglior tempo della Prova Speciale 18, la Vindeln 2, precedendo proprio il diretto rivale nella lotta per il secondo posto nella classifica generale dell'evento.

Neuville ha battuto il finnico della Toyota di 5 decimi. Davvero di poco, ma questo ha consentito al belga di aumentare il suo piccolo vantaggio nella classifica generale portandolo a 3"7 quando manca una prova speciale al termine delle ostilità.

Più staccati tutti gli altri, a partire da Kalle Rovanpera, terzo di prova a 3"1 da Neuville. Il finnico, però, è saldamente in testa alla classifica e ha deciso di gestire il suo margine (e le sue gomme) in vista della Power Stage anche tenendo conto di un problema nel funzionamento dell'ibrido sulla sua Yaris Rally1.

Kalle cercherà infatti di portare a casa quanti più punti possibili, perché il prossimo appuntamento potrebbe essere per lui meno facile, considerando che si terrà su asfalto (Croazia). Accumulare un buon vantaggio in classifica in questo weekend potrebbe essere cruciale per poi arrivare in Portogallo ancora da leader della classifica generale Piloti.

Buon quarto posto di speciale di Gus Greensmith, unico pilota di M-Sport rimasto in lotta per un posto importante nella Top 10 dopo i ritiri di Craig Breen e Adrien Fourmaux.

Grandi cambiamenti nel WRC2. Ole Christian Veiby ha perso quasi 20 secondi da Andreas Mikkelsen a causa di un testacoda. Questo errore ha quasi consegnato il successo di classe al norvegese del team TokSport.

Nikolay Gryazin, proprio quando sembrava poter rientrare in lotta per il secondo posto, ha commesso un errore nell'approccio di una curva sinistrorsa, finendo per scivolare all'esterno della curva e rimanere bloccato nella neve. Così Jari Huttunen è salito al terzo posto di classe in una gara in cui non ha certo brilato.