WRC | Rally Svezia, PS17: Lappi si avvicina a Neuville

La Prova Speciale 17 del Rally di Svezia, la Sarsjoliden 1, non è stato solo un semplice modo per prendere confidenza con la prova che ospiterà la Power Stage, ma anche per accendere una lotta molto importante: quella per il secondo posto nella classifica generale dell'evento tra Thierry Neuville ed Esapekka Lappi.

In questa speciale il pilota della Toyota ha ottenuto il secondo miglior tempo, mentre il belga della Hyundai, dopo un gran primo settore, ha perso progressivamente terreno. La Hyundai è migliorata rispetto all'uscita di Monte-Carlo, ma al momento sembra non esserci confronto con le prestazioni garantite dalla GR Yaris.

Lappi, infatti, si è avvicinato a Neuville e al secondo posto nella classifica generale quando mancano appena 2 prove alla fine delle ostilità. Ora tra i due ci sono 3"2. Un'inezia.

La prova speciale è stata vinta da Ott Tanak, ormai fuori dalla lotta per la Top 10 dopo il ritiro avvenuto nelle scorse giornate di gara per un problema all'impianto ibrido. Kalle Rovanpera ha invece preferito gestire il suo vantaggio sui rivali (24"7 su Neuville) e pensare a gestire le gomme in vista della PS18 e della Power Stage.

Cristallizzate tutte le altre posizioni nel WRC, per ciò che riguarda le Rally1. Molto interessante invece la lotta tra norvegesi nel WRC2. Andreas Mikkkelsen si trova davanti con la Skoda Fabia Rally2 del team TokSport, ma Ole Christian Veiby si è rifatto sotto.

Ora tra i due il gap è di appena 4"8 grazie a un'ottima prestazione di Veiby nella PS17. Questo ha consentito al norvegese - che qui corre con una Volkswagen Polo GTI R5 - di ridurre il suo divario dal connazionale e riaprire i giochi per il successo di classe. Nikolay Gryazin, invece, si trova al terzo posto di categoria, ma staccato di 31"0 da Veiby.