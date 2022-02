WRC | Rally Svezia, PS16: Evans sbatte. Neuville sale secondo

Carica lettore audio

Il Rally di Svezia 2022 è ripreso questa mattina con la Prova Speciale 16 e lo ha fatto con un clamoroso colpo di scena. La Vindeln 1 ha visto ancora una volta vincere la prova a Kalle Rovanpera, con un vantaggio di 2"2 nei confronti del primo inseguitori. Soprattutto ha visto il ritiro di Elfyn Evans.

Il pilota gallese, secondo sino a questa mattina, è stato autore di un incidente a pochi chilometra dalla fine della prova. Evans ha perso il controllo della sua GR Yaris in una curva sinistrorsa, finendo per sbattere contro un banco di neve posto all'interno della curva stessa.

Nell'impatto si sono rotti i ganci del cofano motore della sua vettura, con questo che è finito davanti al parabrezza, oscurando la visuale al pilota gallese. La cosa peggiore è che nell'impatto contro il banco di neve ad avere avuto la peggio è stato il radiatore. Infatti Evans ha parcheggiato la sua vettura pochi metri dopo aver sbattuto e per lui si è materializzato il ritiro.

Un inizio di mattinata nero per Evans e il suo navigatore, Scott Martin. Sin dall'uscita dal Parco Assistenza, l'equipaggio della Toyota ha dovuto fare i conti con un mal funzionamento dell'impianto ibrido della Compact Dynamics e in prova non ha potuto usare la spinta ulteriore garantita dal motore elettrico da 100 kW.

Rovanpera, grazie alla vittoria di questa prova, ha rafforzato ulteriormente la sua prima posizione in classifica generale, mentre Thierry Neuville ha guadagnato una posizione, salendo secondo. Entra in zona podio Esapekka Lappi, dunque per Toyota torna ad avere due vetture nelle prime tre posizioni, 3 nelle prime quattro considerando anche quella di Takamoto Katsuta.

Bel duello tra Neuville e Lappi. Prima del ritiro di Evans era per la terza posizione, ma ora è per il secondo posto. Per i due sarà molto difficile ridurre il ritardo da Rovanpera: il giovane finlandese sembra proprio essere il grande favorito per la vittoria finale. Intanto Gus Greensmith, ora miglior pilota M-Sport, è entrato in Top 5 anche se molto lontano da chi lo precede.