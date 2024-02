WRC | Rally Svezia, PS15: Lappi vede il secondo successo

Esapekka Lappi ha iniziato la seconda tappa del Rally di Svezia sapendo bene di dover sudare le classiche 7 camicie per provare a portare a casa quella che sarebbe la seconda vittoria della carriera nel WRC, invece ha terminato la giornata da leader incontrastato, con il conto alla rovescia già iniziato che lo separa dal traguardo e dallo champagne già messo in ghiaccio... nella neve svedese.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha visto spalancarsi le porte verso la strada del successo nella PS10, quando Takamoto Katsuta, nel tentativo di recuperare terreno su di lui, ha commesso un errore finendo per sbattere contro un cumulo di neve, rimanendo incastrato.

Il giapponese non ha potuto fare altro che togliersi il casco e darsi per vinto anche a causa dei danni riportati al sistema di raffreddamento del motore della sua GR Yaris a causa dell'impatto contro il muro di neve che delimitava il percorso della prova.

Un errore lieve che ha avuto conseguenze enormi. Per Katsuta una delusione tremenda, perché aveva tutte le carte in regola - passo gara compreso - per ambire a portare a casa la prima vittoria della carriera nel WRC. Il fotogramma della giornata, ma probabilmente quello della gara, è stato il passaggio di Lappi nel punto in cui Katsuta era rimasto bloccato nella neve. Un passaggio di consegne che potrebbe portare il finlandese a vincere la seconda gara a quasi 7 anni dalla prima.

Se la lotta per la vittoria sembra già definita, Ben diversa è la situazione che coinvolge Adrien Fourmaux ed Elfyn Evans. Oggi i due non si sono risparmiati per cercare di chiudere al secondo posto per l'assegnazione dei punti che è avvenuta questa sera e ad avere la meglio è stato il pilota francese di M-Sport grazie a una splendida difesa nei confronti del gallese di Toyota Gazoo Racing.

Quarto posto di giornata per un Thierry Neuville che ha messo in piedi una bella rimonta che lo ha portato dal 14esimo posto al quarto dopo il problema al motore che lo ha aveva penalizzato nella giornata di ieri, portandolo fuori dalla Top 10.

Oliver Solberg chiude la giornata da leader del WRC2 e al quinto posto assoluto per via dei diversi ritiri che hanno colpito le Rally1, tra cui quelli di Kalle Rovanpera, Ott Tanak e Takamoto Katsuta. Il norvegese ha un minuto di vantaggio sul primo degli inseguitori, Sami Pajari con la prima delle 4 Toyota GR Yaris Rally2. Dietro di loro Georg Linnamae, Roope Korhonen e Mikko Heikkila. Chiude la Top 10 Lauri Joona con la seconda Skoda Fabia RS Rally2 davanti alla GR Yaris Rally1 di Lorenzo Bertelli, appena fuori dalla zona punti.

La seconda tappa del Rally di Svezia termina qui. La gara ripartirà domattina con la Prova Speciale 16, la Västervik 1 di 25,50 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle 7:27 italiane.