WRC | Rally Svezia, PS14: Tanak va in testa. Neuville sale terzo

Il Rally di Svezia continua a essere teatro di numerosi colpi di scena e anche in questa prova la classifica generale è cambiata in maniera notevole, con Ott Tanak che è diventato il nuovo leader del secondo evento del WRC 2023.

Il pilota estone di M-Sport è stato autore di una prova sensazionale nel buio della Savar 2 di 17,28 chilometri, quando nell'ultimo settore, in pieno rettilineo, si è delaminata la gomma anteriore sinistra, proprio come accaduto nella PS13 sia a Craig Breen che a Esapekka Lappi.

Alla staccata successiva, Tanak è arrivato lungo ed è stato costretto a fermarsi, per poi ripartire. A quel punto, su tre ruote, è arrivato al traguardo con 8 decimi di ritardo dal miglior tempo della speciale fatto segnare da Thierry Neuville.

Nonostante la comprensibile rabbia, Tanak è comunque riuscito nel suo intento. Grazie a questo crono e a quello di Breen, non competitivo come quelli visti sino alla prova precedente, l'ex pilota della Hyundai è salito in vetta alla classifica generale e ora ha un vantaggio di 2"3 sull'irlandese.

Senza l'inconveniente alla ruota anteriore sinistra, Tanak avrebbe probabilmente oltre 10 secondi di vantaggio sull'unico rivale per il successo. Ora, invece, dovrà provare a difendersi dagli eventuali attacchi che Craig porterà nell'ultima prova di oggi.

Cambia tutto anche alle spalle dei primi 2. Grazie allo scratch ottenuto nella PS14 Neuville è riuscito a salire in terza posizione, proprio in coabitazione con il rivale Kalle Rovanpera. Il campione del mondo è risultato più lento di 3"7 rispetto al belga, proprio il divario che prima di questa prova divideva i due.

La PS15 sarà così decisiva per capire che tra i due sarà terzo a fine giornata e che potrà partire per terzultimo nella giornata di domani. Rovanpera, a fine prova, ha fatto notare come le sue gomme posteriori fossero finite. Vedremo se quelle di scorta basteranno per respingere Neuville.

WRC 2023 - Rally di Svezia - Classifica generale dopo la PS14

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Classe 1 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 1h48'52”2 WRC 2 Breen/Fulton Hyundai i20 N Rally1 +2"3 WRC 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +27"7 WRC 3 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +27"7 WRC 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +55"2 WRC 6 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +2'25"6 WRC 7 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +5'43"1 WRC2 8 Veiby/Eriksen Volkswagen Polo GTI R5 +6'29"3 WRC2 9 Huttunen/Linnaketo Skoda Fabia R5 +6'51"9 WRC2 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +7'00"4 WRC2