WRC | Rally Svezia, PS13: Lappi e Breen beffati da gomme delaminate

Carica lettore audio

La Prova Speciale 13 del Rally di Svezia ha regalato diversi colpi di scena che hanno rivoluzionato la classifica generale dell'evento.

Il leader del rally Craig Breen e il suo compagno di squadra Esapekka Lappi sono stati rallentati da due gomme delaminate, con il fondo della prova che ha presentato in diversi punti la terra emersa nel fondo dopo i tanti passaggi delle vetture tra il giro mattutino e quello attuale.

Partiamo da chi ha perso di più da questo inconveniente, ossia Esapekka Lappi. Il finnico di Hyundai Motorsport ha sentito delaminarsi la gomma anteriore destra sul penultimo rettilineo della speciale, perdendo per altro un pezzo della carrozzeria della sua i20 N Rally1.

Alla curva successiva, approcciata però normalmente, Lappi ha perso il controllo della sua vettura finendo in testacoda e in un fossato pieno di neve. Per questo motivo, nonostante il pronto intervento del pubblico presente in quel segmento di prova, l'ex pilota della Toyota è rimasto fermo per oltre 7 minuti.

Questo ha fatto sì che perdesse la posizione sul podio e crollasse nella classifica generale fuori dalla Top 10. Un vero peccato, perché sino a qui la terza posizione era più che meritata.

Anche Breen ha avuto lo stesso problema, ma alla gomma anteriore sinistra. La delaminazione è arrivata negli ultimi chilometri e anche in questo caso ha danneggiato la carrozzeria della i20 N Rally1. Breen ha stretto i denti ed è riuscito a chiudere la prova rimanendo in testa alla gara, ma con appena mezzo secondo di vantaggio su Ott Tanak.

Con l'incidente di Lappi, Kalle Rovanpera è salito in terza posizione e Thierry Neuville - vincitore della speciale - in quarta. Ora tra i due ci sono 3"7 perché anche il campione del mondo in carica è incappato in un errore a inizio prova. Un testacoda da cui, però, è ripartito subito perché è finito con il posteriore della sua GR Yaris non in un banco di neve, ma nell'imbocco di una strada di servizio.

Ott Tanak, con il secondo posto in speciale, ha aperto ulteriormente la lotta per la vittoria, sebbene Breen, prima della delaminazione della gomma, avesse mostrato di avere un passo superiore al suo.

WRC 2023 - Rally di Svezia - Classifica generale dopo la PS13

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Classe 1 Breen/Fulton Hyundai i20 N Rally1 1h40'29”1 WRC 2 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +0"5 WRC 3 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +25"3 WRC 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +29"0 WRC 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +50"9 WRC 6 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +2'12"9 WRC 7 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +5'21"7 WRC2 8 Veiby/Eriksen Volkswagen Polo GTI R5 +5'56"5 WRC2 9 Huttunen/Linnaketo Skoda Fabia R5 +6'29"4 WRC2 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +6'31"5 WRC2